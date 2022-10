Diretor do Senai-Ceará em missão empresarial na Alemanha

Está na Alemanha, mais precisamente em Frankfurt, o diretor regional do Senai e superintendente do Sesi, Paulo André Holanda.

Desde ontem – e até o próximo dia 14 – ele integra uma missão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – denominada de Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI).

A programa da MEI inclui visitas a indústrias de ponta, universidades e instituições alemãs de tecnologia e inovação, além de palestras e conferências que abordarão hidrogênio verde, Indústria 4.0, economia circular, bioeconomia, energias renováveis, mobilidade urbana, tecnologias verdes, transição energética, políticas públicas de educação e ecossistemas de startups.

Paulo André Holanda está acompanhado do engenheiro Carlos Egberto, do Instituto Senai de Tecnologia. Da missão, fazem parte executivos do Sesi e do Senai de outros estados, da Cemig, Petrobras, Siemenes, Sebrae, Instituto Eldorado, CSN, diretoras da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Raja Valkey.

“Toda a programação que já começamos a cumprir na Alemanha tem sinergia total com a nossa presença aqui. Faremos uma imersão na busca de novos e atuais conhecimentos a respeito, principalmente, do hidrogênio verde, das energias renováveis e da inovação aos quais a Federação das Indústrias do Ceará dedica tempo integral. Por esta razão, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, sempre sensível aos temas de interesse do estado, emprestou, imediatamente, apoio ao convite que nos dirigiu a CNI”, disse Paulo André Holanda em mensagem a esta coluna.