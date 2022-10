Evangelho de hoje, 3ª feira, 04/10 (Lc 10, 36-42)

Naquele tempo: Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: 'Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!' O Senhor, porém, lhe respondeu: 'Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.'

Reflexão – A oração nos impulsiona à ação

Jesus hoje deixa para nós uma mensagem muito atual e que nos leva a avaliar, dentro do contexto do nosso dia a dia, qual a nossa percepção sobre o a utilização do tempo que nos é destinado. Assim como fez a Marta e Maria, Jesus nos visita a cada dia da nossa vida, no entanto, o que precisamos discernir é sobre o tempo de sentar-se aos Seus pés para escutá-lo e o tempo em que precisamos nos levantar para servi-Lo. Quando Jesus visitou a casa de Marta e de Maria, cada uma delas teve uma atitude diferente diante da Sua presença. Todas as duas estiveram em função da visita de Jesus, no entanto, uma usou o tempo que tinha para permanecer perto Dele, ouvindo e aprendendo com Ele. A outra, preocupada com o Seu bem-estar se atarefou em servi-Lo melhor e, para isso, usou o tempo todo de que dispunha. Para nós, com certeza, como disse Jesus, a melhor parte é aquela em que ficamos perto Dele em adoração e escuta, porque esse é o tempo em que aprendemos a servi-Lo melhor. É o tempo que ocupamos fazendo a nossa oração pessoal, quando nos abastecemos e nos fortalecemos para enfrentar os desafios do serviço. Mas, a oração nos impulsiona a ação, por isso, há também o momento de sair para servir naquilo que Ele já nos mostrou. Jesus nos acolhe do jeito que somos e como estamos e nós precisamos das duas ações: estar aos pés do Mestre para escutá-Lo, como também, ficar à sua disposição para servi-Lo. Há que se ter uma fé coerente que nos leve a ser Maria, mas também a como Marta, assumir os nossos encargos. – Você é Marta ou Maria? – Você tem equilibrado essas duas situações? – Você tem feito esforço para sentar-se aos pés de Jesus? – Faça a experiência!

Helena Colares Serpa – COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO