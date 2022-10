Faec recebe Izolda e abre caminho para chegar a Elmano

Atenção! Amanhã, às 8 horas, a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) receberá em sua sede, na Avenida Eduardo Girão, no bairro do Jardim América, a governadora do Estado, Izolda Cela.

Será o segundo encontro da agropecuária cearenses com a chefe do Poder Executivo estadual – o primeiro foi na Pecnordeste, em julho passado.

Uma fonte da Faec disse a esta coluna que a visita de Izolda Cela será uma forma atenciosa de a governadora mostrar seu apoio a um setor empregador intensivo de mão de obra, que tem contribuído, com investimentos na produção, na pesquisa e na tecnologia para melhorar a qualidade de seus produtos na pecuária leiteira, na hortifruticultura, na carcinicultura, na floricultura, na avicultura e, por extensão, também na indústria de lacticínios.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, adiantou a mesma fonte, exporá para a governadora a situação atual da agropecuária empresarial cearense, que, além de garantir o abastecimento interno, gera divisas em moeda estrangeira para o Ceará e para o país.

Só com a exportação de melão e melancia, este estado registra, anualmente, US$ 100 milhões em exportação.

Diante da recentíssima eleição de Elmano de Freitas, do PT, para suceder à governadora Izolda Cela, o encontro de amanhã é visto como, digamos assim, o primeiro passo para uma aproximação dos líderes do setor com o líder da futura administração do Estado.

Elmano tem fortes e antigas ligações com os movimentos sociais que operam no campo, mas uma fonte de sua assessoria fez questão de advertir – como um sinal positivo – que ele “será o governador de todos os cearenses”.

Há alguns assuntos que podem tumultuar a relação da área empresarial da agropecuária com o futuro governo, mas, pelo menos por enquanto, há acenos no sentido de que os dois lados manterão a boa e respeitável relação que mantiveram ao longo dos quase oito anos da gestão do governador Camilo Santana e com os quase nove meses da atual administração de Izolda Cela.

Como uma boa conversa é o primeiro passo para a construção de uma relação amistosa, esperam os empresários da agropecuária e os assessores da governadora Izolda Cela que o encontro de amanhã se desenrole em clima de fraternidade.

CEARÁ NO CONRESSO DO HIDROGÊNIO VERDE

Hoje, terça-feira, 4, em Cartagena das Índias, na Colômbia, o Congresso do Hidrogênio Verde para a América Latina e Caribe, que se realiza nessa cidade, conhecerá o Projeto do Governo do Ceará para o Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém.

O evento será iniciado na manhã de hoje e terminará amanhã, quarta-feira, 5.

Constantino Frate, consultor da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), fará a apresentação do projeto cearense aos participantes do congresso, que é o maior encontro da indústria emergente do H2V no continente latino-americano.

Falando diretamente de Cartagena, Frate informa a coluna que o congresso é promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem a participação de 500 delegados de 20 países.

COMEÇARÁ AMANHÃ EXPOSIÇÃO DE SORVETES NA FIEC

Amanhã, 5, e depois, será realizada a terceira edição da Exposorvetes Ceará. O evento, promovido pelo Sindicato das Indústrias de Sorvetes do Estado do Ceará (Sindsorvetes), numa parceria com a Fiec e o Sebrae-Ceará, será na Casa da Indústria, na Avenida Barão de Studart, em Fortaleza.

O objetivo da exposição é integrar e qualificar o segmento de sorvetes no Ceará, além de fomentar os negócios, aproximando a cadeia nacional do mercado local.

Entre as temáticas que serão abordadas nas palestras desta edição, estão a ESG (da sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) e os investimentos em franquias, com ‘cases’ de sucesso e debates dentro da realidade do setor.

Segundo a Presidente do sindicato, Miriam Pereira, a programação é bastante convidativa: “Teremos vários expositores de maquinários, ingredientes, embalagens, além de palestras, minicursos de sorvetes e sobremesas geladas”, afirma.

As inscrições para o evento, tanto para pessoa física quanto para empresas, podem ser feitas pelo site do evento: exposorvetes.sindsorvetes.com.br