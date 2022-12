Izolda autoriza projeto de energia que mudará economia de Morada Nova

Faltando uma semana para deixar a chefia do governo do Ceará e tornar-se a Secretária do Ensino Básico do Ministério da Educação, a governadora e pedagoga Izolda Cela autorizou ontem a execução de um projeto estruturante de alta importância para a região do Jaguaribe, mais precisamente para grande parte da geografia do município de Morada Nova.

Trata-se de um empreendimento que levará energia elétrica a uma região considerada de alto potencial agroindustrial, comercial e industrial mas que, até hoje, é apenas um “vazio de oportunidades”, como disse à coluna o secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro.

A região, explica Ribeiro, tem bons solos, boa rede de estradas, incluindo as vicinais, mas carece de um insumo essencial: a energia elétrica, “que agora chegará”.

Por sua vez, o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, pormenorizou:

“Com a sensibilidade de quem conhece as carências do interior e, também, suas riquezas, a governadora Izolda Cela tomou a feliz decisão de autorizar a execução do projeto, cujos serviços incluem a instalação de uma rede de transmissão de energia e a construção de uma subestação abaixadora que viabilizarão vários empreendimentos agroindustriais na região. A área a ser beneficiada se estende desde Cristais até Morada Nova, incluindo o distrito de Aruaru, que já foi um polo moveleiro”.

O secretário Sílvio Carlos Ribeiro revelou que, por causa da falta de energia “naquele vazio de oportunidades”, vários projetos agrícolas, agropastoris, agroindustriais e até de pecuária estão impedidos de ser implantados na região.



“Quando a Linha de Transmissão e a subestação estiverem prontas, o que demandará cerca de seis meses a um ano, esses investimentos, que gerarão emprego e renda para uma população carente de oportunidade de trabalho em uma região rica em solo, clima e água, abrirão mais um novo cenário social e econômico no Vale do Jaguaribe”, disse Sílvio Carlos Ribeiro.

Por sua vez, o senador Cid Gomes, que atuou junto à governadora Izolda Cela a favor do projeto de levar energia para aquela área de Morada Nova, congratulou-se com os pequenos, médios e grandes produtores rurais de Morada Nova, que, com energia elétrica, terão a chance de implementar projetos que há anos aguardavam por essa providência.

O governo do estado investirá R$ 33 milhões para instalar a Linha de Transmissão e a subestação abaixadora que não só iluminarão vilas rurais, mas movimentarão as máquinas e os equipamentos dos projetos agroindustriais que serão implantados naquela área.