Política sem surpresa, Bolsa estabiliza e dólar cai a R$ 5,18

Ontem, a Bolsa de Valores brasileira B3 operou praticamente na estabilidade, com alta de 0,11%, fechando aos 107.551 pontos. Foi o quarto dia seguido de alta da bolsa.

E o dólar fechou em leve queda de 0,33%, cotado a R$ 5,18%. Foi a quarta queda consecutiva da moeda norte-americana, nesta semana, frente ao real.

No pregão da bolsa, destaque para as ações da Petrobras. As preferenciais subiram 1,13%, enquanto as ordinárias cresceram 1,7%. As ações de empresas que exportam para a China, como a Vale e a CSN também subiram insufladas pelas notícias vindas de Pequim, cujo governo promete anunciar medidas para incentivar a economia, ao mesmo tempo em que alivia as restrições impostas pela política de Covid Zero, apesar do aumento de novos casos da doença.



Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em queda, repercutindo o número do PIB norte-americano do terceiro trimestre, que foi de 3,2%, acima dos 2,8% previstos pelo mercado.

Isto quer dizer que o Federal Reserve, o Banco Central de lá, terá de subir os juros para conter a inflação, que continua dando sinais de crescimento.

Aqui no Brasil, a aprovação e promulgação da PEC da Transição e a divulgação dos nomes de quase todo o ministério do futuro governo do presidente Lula não causaram surpresa, vieram como era esperado e, por isto mesmo, não causou impacto no mercado, que já havia precificado tudo isso.

A surpresa do ministério ficou por conta do anúncio, feito pelo próprio presidente eleito, do nome do vice-presidente Geraldo Alckmin, que será o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas um detalhe chamou a atenção no momento da divulgação.

Lula disse que Alckmin o pressionava no sentido de que lhe desse trabalho no governo. “Então, eu tive de arranjar trabalho para ele, se não ele me daria trabalho”.

A fala de Lula ensejou uma série de comentários, alguns dos quais remeteram ao que aconteceu com o então vice-presidente Michel Temer, que, segundo o PT, teria comandado o processo de impeachment da presidente Dilma Roussef.

O ministério de Lula terá 37 pastas, ou seja, 15 a mais do que o atual.



Lula disse à futura ministra da Cultura, Margareth Menezes que ela "terá muito trabalho, muito trabalho”.



E ontem à noite, em votações simbólicas, o Congresso Nacional, no seu último dia de reunião antes do recesso parlamentar, que se inicia hoje, aprovou o Orçamento Geral da União para o exercício de 2023, que terá um déficit primário de 231,5 bilhões.

O salário-mínimo ao longo do próximo ano será de R$ 1.320,00.