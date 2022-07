Izolda assina hoje Memorando com chineses e italianos

Uma fonte da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) revelou a esta coluna que hoje, quinta-feira, às 14 horas, no Palácio da Abolição, a governadora Izolda Cela celebrará Memorando de Entendimento com a empresa chinesa Higer, que pretende implantar no Complexo do Pecém uma unidade montadora de ônibus e caminhões elétricos.

A Higer fabrica e exporta ônibus para mais de 100 países.

Inicialmente, os chineses montarão seus ônibus no Pecém. Eles virão praticamente prontos da China, e no Pecém serão instalados algumas peças e acessórios para finalizar o veículo. A Higer, que se instalará em uma área da ZPE do Ceará, em Pecém, receberá os incentivos fiscais que o governo cearense concede a quem aqui investe.

Na mesma ocasião, a governadora assinará, também, Memorando de Entendimento com o grupo italiano Enel para a instalação de uma unidade industrial produtora de Hidrogênio Verde no futuro Hub do H2V no Pecém.

Uma fonte da Enel no Ceará, ouvida pela coluna, confirmou a informação, mas não deu mais detalhes, explicando que “isso é com o governo do Estado”.