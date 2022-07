Evangelho de hoje, 5ª feira, 14/07 (Mt 11,28-30)

Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: "Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.

Reflexão – O fardo da misericórdia de Jesus é leve

Por mais que pareçamos fortes e destemidos diante dos homens, sabemos que dentro de nós mesmos há uma fragilidade inexplicável que nos leva a vivenciar momentos de medo, de desalento e tristeza. Neste Evangelho Jesus, então, vem em nosso socorro dizendo, “vinde a mim”! Os nossos fardos são os nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões que apesar de passar despercebidos trazem um peso real de culpa interior que muitas vezes não reconhecemos. Para aceitar a proposta de Jesus precisamos, portanto, sentirmo-nos- cansados e fatigados pelo peso dos nossos pecados e colocar em nós o fardo da misericórdia de Jesus que é leve. Ele não exige mais do que o que possamos oferecer a Ele, isto é, a nossa entrega, o nosso abandono. O jugo de Jesus é a Sua lei, que é a Lei do Amor. “Aprendei de mim" disse Ele, “porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso”. Todos nós que estamos cansados (as), fatigados (as) com o peso da vida, das circunstâncias e de nós mesmos (as) só teremos descanso, quando aprendermos com Jesus a ser também mansos e humildes de coração. O nosso coração se torna manso quando procuramos nos identificar com Jesus assumindo as nossas dores, não como um peso, mas como participação na Sua CRUZ. Em Jesus a nossa alma se torna mansa e humilde como o é o Seu coração e, assim, a terra tornar-se-á pequena em vista da grandiosidade dos gestos de amor e ternura que a nossa mansidão pode conquistar. – Você sente o fardo pesar nos seus ombros? – A que você atribui isso? – Você aceita o jugo de Jesus? - Como é o fardo do Senhor para você? – Você sente peso quando vive as coisas de Deus? – Servir a Deus é pesado para você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO