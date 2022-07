Fiec e Governo do Ceará têm projeto para jovens sem trabalho

Reuniram-se na tarde desta quarta-feira, 13, no Palácio da Abolição, a governadora Izolda Cela e o presidente da Federação das Indústriasdo Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante. Trataram de uma parceria que juntará o Governo do Estado, a Fiec e a Confederação Nacional da Indústria com o objetio da implementação do Projeto Virando o Jogo.

De acordo com um dos participantes da reunião - que teve a presença do diretor adjunto de Educação e Tecnologia da CNI, Sérgio Moreira - o projeto trata de uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, para os quais se pretende oferecer atividades voltadas para o desenvolvimento de capacidades, habilidades e competências.

A mesma fonte informou que a ideia é que o Virando o Jogo seja tocado pela Fiec, por meio do Sesi-Ceará e Senai-Ceará.

O assunto será tratado em futuras e próximas reuniões.

Da reunião de hoje na sede do governo estadual, partciparam, também, Paulo Freitas, executivo de Relações com o Mercado da CNI; Joel Gadelha, consultor da CNI; Sônia Parente, gerente de Educação da Fiec; Carla da Escócia, assessora da Vice-Governadoria do Governo do Estado; e Ana Vicente, assessora de Projetos da Casa Civil.