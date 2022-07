Empresários cearenses de Lácteos invadem Juiz de Fora

Pela primeira vez, o Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará, presidido pelo agropecuarista e industrial José Antunes Mota, participará, integralmente representado, da maior feira do setor industrial de lacticínios do Sudeste do país, que se realiza a partir desta quarta-feira na cidade mineira de Juiz de Fora.

O evento, anual, é promovido pelo Instituto Cândido Tostes, uma escola de nível superior que forma mão de obra para a indústria de lacticínios do país, sendo a primeira da América Latina.

Viajaram os presidentes de todas as 19 empresas filiadas ao Sindilacticínios-Ceará, e este detalhe é mais uma demonstração de quanto está unido hoje o setor primário da economia cearense, que ganhou força política com a chegada da nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, presidida por Amílcar Silveira.

Entre as empresas cearenses que estão representadas no evento de Juiz de Fora, incluem-se Betânia, Vale Milk, Du Frota, Sabor & Vida, Cambi, Laguna, Casa Grande, Cocentral, Caraúba, FP Laticínios, Lá de Casa, Laticínios Pinheiro, Leite Veneza, Maraguape e Serve Bem.

Para essa viagem conjunta, uniram-se o Sindilacticínios e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), cujo presidente, Ricardo Cavalcante, é um ardoroso incentivador da indústria de lácteos.

José Antunes Mota, feliz com a quantidade e a qualidade do grupo laticinista que viajou para o evento em Juiz de Fora, diz à coluna que o Instituto Cândido Tostes “é a primeira escola de laticínios da América Latina com 85 anos de tradição e história, mantendo sempre o foco nas inovações e necessidades do mercado laticinista”.

O Instituto forma e qualifica mão de obra especializada para a indústria nacional de lácteos, “e tem sido essa contribuição tecnológica um dos motivos da alta qualidade a que chegaram os produtos brasileiros da área de lacticínios”.

O grupo cearense retornará domingo, 17, a Fortaleza.

MARQUISE CELEBRA VENDAS DO MANDARA BY YOO

Andrea Coelho, diretora da Marquise Incorporações, uma empresa do Grupo Marquise, informa, abrindo um sorriso:

“Já foram vendidas mais de 100 unidades do Mandara By Yoo, primeiro projeto do escritório internacional de design de Phillippe Starck Hitchcox no Nordeste”.

Em parceria com a Cyrela, o empreendimento, que será construído no Porto das Dunas, em Aquiraz, ocupará uma área de 115 mil ², com 310 metros de frente para o mar, pé na areia, e com 45 mil m² de área verde, além de um “beach club” de 6 mil m² e unidades residenciais de 124 m² e 216 m², com até cinco suítes. Suas vendas foram iniciadas no dia 28 de junho passado.

A Marquise Incorporações abriu um atendimento personalizado no seu showroom da Avenida Pontes Vieira. O Manda By Yoo terá 175 unidades. Seu Valor Geral de Vendas (VGV) já alcançou o patamar de R$ 218 milhões.

HAPVIDA CRESCE TAMBÉM NO SETOR ODONTOLÓGICO

Cresce o setor de atendimento odontológico do Grupo Havida, empresa cearense que administra um dos maiores planos de saúde do país.

O Hapvida tem hoje mais de 15 mil dentistas credenciados em todas as suas unidades espalhadas pelas diferentes regiões do Brasil, razão por que o setor entrou no Hapvida Clube de Vantagens, cujos detalhes podem ser obtidos no site da empresa.

“Inicialmente, o benefício estava disponível apenas para colaboradores e beneficiários. Agora, disponibilizamos o acesso o também a todos os nossos dentistas credenciados, que gerenciam seus atendimentos pelo app do dentista. A iniciativa tem como objetivo reconhecer os profissionais que atendem nossos clientes, baseado nos pilares da companhia, como acolhimento de pessoas, atendimento humanizado e colaboração entre equipes”, diz o diretor de Operações de Odontologia do Sistema Hapvida, Roberto Passos.

M. DIAS BRANCO NA SUPERBAHIA

Presente com seus produtos em 99,9% dos lares nordestinos, segundo a consultoria Kantar, a cearense M. Dias Branco está participando da 11ª SuperBahia – maior feira do varejo de alimentos do Nordeste, que se realiza em Salvador.

Além das marcas regionais, como Finna e Vitarella, e reconhecidas nacionalmente pelos consumidores, como Piraquê e Adria, a empresa líder nacional em massas e biscoitos leva pela primeira vez as recém-adquiridas Fit Food, Frontera e Smart para um evento supermercadista no Nordeste.

A Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores começou ontem e será encerrada amanhã, no Centro de Convenções de Salvador.

FINALMENTE, CEARÁ REDUZ ICMS DOS COMBUSTÍVEIS

Espera-se que o preço da gasolina nos postos de serviço do Ceará caia, nesta quarta-feira, para menos de R$ 6.

Ontem, o Diário Oficial do Estado publicou edição extra trazendo a sanção da governadora Izolda Cela à Lei – aprovada pelo Legislativo estadual – que, obediente à Lei Federal, estabelece um teto de 17% a 18%, dependendo do Estado, para o ICMS incidente sobre a venda de combustíveis, transportes públicos, energia e gás de cozinha.

Agora, os donos dos postos devem fazer, e logo, a sua parte: reduzir, na bomba, o preço da gasolina, óleo diesel e gás natural.