Evangelho de hoje, 4ª feira, 13/07 (Mt 11,25-27)

Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: "Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.

Reflexão - Tudo de bom que possuímos vem de Deus

Neste Evangelho, Jesus louva o Pai pelos pequeninos, isto é, por cada um de nós que não tem a pretensão de ser sábio e entendido, mas sim o desejo de agradá-Lo entregando a Ele a inteligência, vontade e liberdade. Tudo de bom que possuímos vem de Deus, por isso, diante Dele precisamos nos tornar pequeninos e conscientes da nossa dependência. Esta é a verdadeira sabedoria proclamada por Jesus no Evangelho! Somos humildes quando reconhecemos a verdade que é a nossa capacidade e limitação e percebemos que há aspectos da nossa vida que não podem ser distinguidos a não ser por revelação de Deus. Quando nos arvoramos de ser muito entendidos e nos posicionamos acima dos ensinamentos que Jesus veio nos revelar, damos uma demonstração de que, realmente, somos modelo dos “sábios e entendidos” a quem Ele se refere. O fato de ser pequenino diante de Deus não nos tira a dignidade nem nos torna subservientes, mas sim coerentes com o nosso ser humano. Está escrito: “Diante de Deus todo joelho se dobrará”, não por imposição d’Ele, mas por necessidade da nossa condição humana. Deus nos revela o Seu amor por meio das coisas mais simples e sutis e não precisamos fazer esforços para entender as Suas manifestações, mas apenas estar atentos para vê-Lo em tudo, até “numa pequena flor”. Se todos soubéssemos como isso nos torna pessoas leves e cheias de paz não perderíamos tempo fazendo tudo para ser grandes e cheios de poder. Tudo foi entregue a Jesus pelo Pai, a fim de que sejamos homens e mulheres livres da opressão do inimigo que nos sugestiona para que ambicionemos ser como deuses. – Você se considera pequeno ou sábio e entendido? – Você acha que Jesus louva o Pai por sua causa? – Como você tem se apresentado pequeno (a) diante de Deus? – Você acha que os pequenos são aqueles que recusam o chamado de Deus, pois, se acham incapazes?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO