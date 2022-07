Embraer na Farnborough International Airshow

A Embraer retorna ao Farnborough International Airshow (FIA) este ano, de 18 a 22 de julho, para apresentar suas soluções para aviação comercial, defesa, sustentabilidade e tecnologia no chalé C105/C106 e na área de produtos E037.

“Estamos entusiasmados por estar de volta ao Farnborough International Airshow e receber nossos clientes para conhecer de perto as aeronaves comerciais e militares da Embraer, bem como a cabine de passageiros do eVTOL da Eve que será exibida pela primeira vez”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “As duas aeronaves E2, o KC-390 e o A-29 irão voar na feira com uma mistura de 39,06% de combustível de aviação sustentável, em linha com nosso compromisso com um futuro mais sustentável e nossas metas de energias renováveis.”

A linha de E-Jets E2 da Embraer, incluindo o E190-E2 e o E195-E2, é composta pelas aeronaves de corredor único com maior eficiência de combustível. Oferecem os menores custos operacionais, maiores rendimentos para as companhias aéreas, mais conforto para os passageiros e espaço para suas bagagens, além de menor nível de ruído e menor impacto no meio ambiente.

Todos os voos em Farnborough acontecerão com uma mistura de 39,06% de combustível de aviação sustentável (SAF).

Em junho, o E195-E2 equipado com motor Pratt & Whitney GTF foi testado com sucesso, utilizando 100% SAF, comprovando que a família E-Jets E2 pode voar com ambos os motores com misturas de até 100% SAF, sem comprometer a segurança ou desempenho.

Atualmente, o E2 emite 25% menos emissões de CO2 em comparação com as aeronaves da geração anterior, sendo que esta redução pode ser aumentada para 85% com uso de SAF.

Os produtos e soluções da Embraer Defesa & Segurança estão presentes em mais de 60 países e incluem a aeronave de transporte militar multimissão C-390 Millennium e a aeronave de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano, que estarão em exibição na FIA.



A aeronave C-390 foi entregue pela primeira vez à Força Aérea Brasileira em 2019 e comprovou sua capacidade, confiabilidade e excelente desempenho em missões domésticas e internacionais, bem como sua capacidade de responder rapidamente a emergências ou situações humanitárias.

A aeronave já foi adquirida por Portugal e Hungria. Em 16 de junho, o Ministério da Defesa da Holanda anunciou a seleção de uma frota de C-390 Millennium para atualização de seus atuais C-130 Hercules.



Em relação à aeronave A-29 Super Tucano, a frota mundial alcançou 500 mil horas de voo no início deste ano. Com mais de 260 unidades entregues, a aeronave já foi selecionada por mais de 15 forças aéreas em todo o mundo.

Sobre a Eve

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de start-up, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte, e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo.

Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.