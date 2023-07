IV Salão de Móveis de Marco bate recordes

Empresários da indústria de móveis do Ceará ainda celebram os bons resultados do recente IV Salão de Móveis de Marco – o município da região Norte do cearense que abriga o maior polo moveleiro do Nordeste.

Osterno Júnior, presidente do Sindicato da Indústria de Móveis do Ceará, entidade filiada à Federação das Indústrias (Fiec), informa que o evento bateu alguns recordes.

Por exemplo: o número de expositores, que no ano passado, foi de 60, alcançou neste ano a marca de 200.

A área da exposição de produtos moveleiros, que em 2022 foi de 10 mil metros quadrados, dobrou para 22 mil metros quadrados.

“Recebemos, na feira de 2023, compradores brasileiros de todos os estados do Nordeste, de Minas Gerais e, também, de Miami, na Florida (EUA), o que revela o nível de importância a que chegaram não apenas o Salão de Móveis de Marco, mas também a qualidade dos produtos da indústria de movelaria do Ceará, que foram expostos e comercializados durante a feira”, como disse Osterno Júnior.

Os móveis fabricados pelas indústrias de Marco são exportados há alguns anos, principalmente para os EUA.

Para a realização do evento deste ano, o Sindmóveis contou, como em suas edições anteriores, com a colaboração da Fiec, do Sebrae, do Governo do Estado, por meio da Adece, e da Prefeitura Municipal de Marco.

Durante os cinco dias da feira, foram fechados negócios da ordem de R$ 8 milhões.

Osterno Júnior faz questão de destacar a presença da Abimóvel – Associação Brasileira das Indústria do Mobiliário – que trouxe para o Salão de Móveis de Marco vários designers de renome nacional que conversaram e trocaram ideias com os moveleiros cearenses, dentro do apresentou seu programa de desing PDCIMob.