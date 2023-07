Evangelho de hoje, 2ª feira, 03/07/23 (Jo 20, 24-29)

Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor!". Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei" Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco". Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel". Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus!" Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto!"



Reflexão – Uma experiência com a dor de Jesus!

Jesus escolheu doze apóstolos, todos com características diferentes. Entre eles, Tomé, aquele que precisava ver para crer e, por isso, apesar do testemunho dos seus amigos, ele não acreditou na ressurreição de Jesus até que este se apresentou diante dele e mandou que O tocasse. Perante Jesus, vivo e ressuscitado, Tomé tirou do trono a sua incredulidade e rendeu-se à ordem do Senhor quando este lhe disse: “E não sejas incrédulo, mas fiel”, mandando-lhe tocar nas Suas feridas. O ato de tocar nas feridas do Senhor, colocar a mão no seu lado, fez com que Tomé tivesse uma experiência com a dor de Jesus. Quando nós também passamos pela dor e nos colocamos em intimidade com Jesus nós podemos sem titubear, reconhecê-Lo: “Meu Senhor e meu Deus”! Aí então, nunca mais seremos os mesmos. A nossa fidelidade a Deus é do tamanho da nossa fé. “Bem-aventurados os que creram sem terem visto!” Nós somos os bem-aventurados, porque, não podendo tocar Jesus fisicamente, nem tampouco vê-Lo, como foi concedido aos discípulos, nós O experimentamos pelo dom da Fé que recebemos no nosso Batismo. O conhecimento de Deus supera toda a inteligência e racionalidade, portanto, deixemo-nos ser íntimos do Senhor. Ele se oferece a nós como confidente de nossos pensamentos e interlocutor de nossas conversas secretas. - Você se considera incrédulo ou fiel? - Você já teve uma experiência íntima com Jesus Cristo? – O que mudou em você depois disso? - Você costuma abrir o seu coração a Deus, falar das suas dificuldades, enfim, conversar com Ele?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO