BNB e Sinditáxi prestes a um acordo para compra de carros novos

Estão prestes a celebrar contrato o Banco do Nordeste e o Sindicato dos Motoristas de Táxi de Fortaleza (Sinditáxi), segundo informou nesta sexta-feira, 30, a superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil.



Ela disse à coluna que esse provável contrato terá o objetivo de financiar a compra de automóveis zero quilômetro pelos associados do Sinditáxi, em condições que serão estabelecidos pelo documento.

“Faltam alguns detalhes, mas a possibilidade de fecharmos o contrato com o Sindicato dos Taxistas são grandes”, acrescentou a superintendente do BNB.

Há uma crescente expectativa entre os milhares de motoristas de táxi de Fortaleza, que aguardam os entendimentos que sua entidade sindical segue mantendo com a direção do BNB.

Os termos do contrato e as condições de financiamento seguem sendo discutido entre as partes, mas já se sabe que haverá limites para o financiamento, que dependerá da linha de crédito, de suas taxas de juros e dos prazos de amortização.

Eliane Brasil disse à coluna que está otimista quanto ao acordo com o Sinditáxi, acrescentando que ele terá um efeito imediato: a renovação de boa parte da frota de táxi de Fortaleza.