Governo e Faec convergem e agropecuária do Ceará terá plano conjunto

Foi um dia de convergência o de ontem, quinta-feira, na área da agropecuária do Ceará.

Reuniram-se, de um lado, a representação do universo de produtores rurais liderado pelo presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira, e, de outro, o Governo do Estado, representado pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, e pelo seu secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro.

Como testemunhas e ativos participantes da reunião, realizada na sede da Faec, estiveram presentes empresários de diferentes setores do agro e, ainda, presidentes de sindicatos rurais associados à entidade.

O objetivo da reunião foi plenamente alcançado: as duas partes alinharam suas propostas para o setor do agro cearense, que, agora, serão submetidas à consideração do governador Elmano de Freitas, que – como lembrou o presidente da Faec – é um agricultor publicamente comprometido com a agropecuária estadual, pois pessoalmente conhece a solução para cada um dos problemas de quem trabalha e produz no campo.

Esses problemas, que podem ser melhor designados pela expressão dificuldades, envolvem desde a logística do transporte dos produtos agropecuários (principalmente do leite, das frutas e das hortaliças) até a gestão dos perímetros irrigados, passando pela desburocratização dos processos de licenciamento ambiental das áreas da piscicultura e pela garantia de assistência técnica aos pequenos produtores rurais.

No final da reunião, Amílcar Silveira destacou a atuação dos secretários Salmito Filho e Sílvio Carlos Ribeiro e elogiou o governador Elmano de Freitas, que está, como prometera, concedendo ao agro cearense um tratamento diferenciado, prestigiando o setor.

Em seguida, todos conheceram a sala onde se localiza e opera o Centro de Inteligência do Agronegócio do Ceará. Trata-se de uma plataforma de alta tecnologia que dispõe de milhões de informações de que precisa o empresário que deseja investir no setor primário da economia cearense.

O Centro de Inteligência da Agropecuária do Ceará já é a menina dos olhos de todo o atual comando da Faec, cuja gestão segue fazendo uma autêntica revolução na entidade que, até menos de dois anos atrás, era uma acanhada casa para a reunião de um grupo de amigos.

O secretário Salmito Filho impressionou-se com o que viu e ouviu ali.