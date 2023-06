Cearense Avine Alimentos celebra 31 anos de atividade no mercado

Festa na Avine Alimentos, que está celebrando 31 anos de atividades no mercado cearense. Com uma produção de aproximadamente 1,5 milhão de ovos por dia, a empresa situa-se entre as maiores indústrias do segmento, estando presente em 10 estados do Norte e Nordeste, gerando cerca de 900 empregos diretos. A expectativa, para o segundo semestre deste ano, é aumentar a participação dos ovos especiais e enriquecidos, além dos livres de gaiolas, caipiras, Ômega 3 e Chico Bento.

De acordo com a empresa, sua linha de ovos atende às necessidades dos consumidores. São eles Ovos Extra e Jumbo; Ovos Turma do Chico Bento; Ovos Turma do Chico Bento, que são enriquecidos com nutrientes fundamentais para as fases da infância; Ovos com Ômega 3 e Vitamina E; Ovos Caipira, provenientes de galinhas alimentadas com ração 100% vegetal; Ovos Livres de Gaiolas oriundos de animais criados em espaços abertos e com alimentação totalmente natural; e Ovos de Codorna.



A Avine emprega em suas unidades de produção alta tecnologia em todas as fases (classificação, processamento, embalagem e logística), o que resulta em sua grande variedade de produtos. O rigoroso processo de controle de qualidade e a datação dos ovos refletem o cuidado e a transparência em todos os processos, desde a fabricação até a mesa do consumidor.



Como parte das comemorações de aniversário, que coincide com o período Junino, a Avine lançou o “Muito mais que receitas, viu?! Com chef Gabi Carvalho”, uma websérie para o YouTube, dividida em quatro episódios. O objetivo é apresentar o mix de produtos da empresa, e fortalecer os atributos de qualidade e tradição inerentes à marca.

A cada programa é apresentada uma nova receita utilizando um tipo de ovo Avine, para reforçar que ovo não é tudo igual. A campanha, planejada pela equipe de marketing junto à agência de publicidade Bravo/BBG, resultou na parceria com a chef e influenciadora Gabriela Carvalho, que traz receitas tradicionais de sua família para apresentar ao público.



“Nessas quatro décadas de atuação, aprendemos a usar as novas tecnologias para interagir e propor soluções inovadoras, da websérie de agora ao nosso clube de assinatura”, diz, feliz, Airton Junior, presidente da Avine Alimentos.