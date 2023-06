Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 30/06/23 (Mt 8, 1-4)

Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: 'Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar.' Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: 'Eu quero, fica limpo.' No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: 'Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles.'

Reflexão - O arrependimento é o passaporte para que sejamos novamente acolhidos na casa do Pai.

Jesus na sua palavra nos mostra que todas as coisas que nos acontecem, têm um sentido diante do plano do Pai. Apesar do pecado que nos impede de usufruir de tudo quanto anseia nos conceder, Deus quer que tenhamos uma vida plena e cheia de graças. A despeito do nosso pecado, da nossa inclinação para a iniquidade, Deus nos atrai para si para nos purificar e para nos dar novamente a vida que Ele deseja nos conceder. No entanto, Ele sabe que precisamos de humildade para caminhar e ser como Ele, perfeitos e santos, por isso, espera pela nossa oração e pelo nosso pedido. Ele sabe que nós necessitamos reconhecer o nosso ser pecador dependente da sua misericórdia. Por isso, Jesus no Evangelho curou o homem que se humilhou e pediu: “Senhor, se queres, tu tens poder de me purificar”. A lepra significa o pecado que nos faz viver à margem da vida em Deus e nos paralisa, nos deforma e nos torna sujos. Se queres: esta é a condição! Deus sempre vai querer o melhor para nós, e o melhor será sempre a nossa libertação do pecado. O pecado é o que nos desarmoniza com Deus, conosco e com o nosso próximo. Deus nos perdoa de acordo com o nosso coração, mas precisamos dar o testemunho cumprindo com o que Jesus mandou: “mas vai mostrar-te ao sacerdote....” Nós sabemos que quando o nosso coração está contrito e arrependido o Senhor nos perdoa. No entanto, o sacerdote, em Nome do Senhor, nos faz participar novamente do seio da Igreja como um passaporte para que sejamos reintegrados e acolhidos na casa do Pai. – O que você entende por mostrar-se ao sacerdote? – Para você o que significa a confissão dos pecados? – Você tem humildade suficiente para se apresentar diante do padre e reconhecer a sua culpa?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO