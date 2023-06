Aço Cearense aproxima-se da Vale em Marabá, no Pará

Aline Ferreira, sócia e diretora Comercial e Financeira da Aço Cearense, revela à coluna: sua empresa está concluindo o estudo de viabilidade técnica e financeira para implantar, em parceria com a Vale, uma planta industrial para a produção aço longo em sua usina siderúrgica de Marabá, no Sul do Pará.

A empresa tem 40 anos de atuação no mercado. No ano passado de 2022, seu faturamento alcançou a marca de R$ 6,5 bilhões.

Por enquanto – adverte Aline – não há qualquer previsão de quanto será o investimento a ser feito nesse projeto.

Outra informação que ela transmitiu é a de que a Aço Cearense tem, no estado do Tocantins, uma área de 40 mil hectares, totalmente cultivados de eucalipto, que, de sete em sete anos, são cortados para servir de lenha para as caldeiras de sua siderúrgica paraense, “um empreendimento 100% sustentável”, como ela diz.

A Aço Cearense – fundada pelo empresário autodidata Vilmar Ferreira, nascido na geografia do município de Marco, na região Norte do Ceará, e pai de Aline – tem hoje uma atuação nacional, pois seus produtos – incluindo os ferros longos para uso, principalmente, na construção civil e os tubulares – são comercializados nas quatro regiões do país.

Mais uma informação que Aline Ferreira passou para esta coluna: hoje, a Aço Cearense compra matéria prima do fornecedor que lhe oferece a melhor qualidade e o menor preço, podendo, em alguns casos, importá-lo do exterior. Em um passado não muito distante, a empresa foi a maior importadora brasileira de aço.

Ela acrescentou, também, que será muito bem-vinda qualquer decisão da gigante multinacional indiana ArcelorMittal – dona da usina siderúrgica do Pecém – no sentido de implantar uma unidade de laminação, um sonho antigo dos cearenses e uma promessa do CEO da empresa, feita logo depois do comunicado que oficializou a compra da CSP no ano passado.

O aço laminado é a matéria-prima da Aço Cearense e será também o de empresas que estejam interessadas em fabricar, no Ceará, não apenas refrigeradores, fogões e máquinas de lavar, mas também automóveis, ônibus e caminhões.