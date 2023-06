Cearense Makro Engenharia renova contrato com a Vale

Exclusivo! A empresa cearense Makro Engenharia, uma das maiores do Brasil na área de locação de equipamentos e máquinas, renovou ontem, por mais cinco anos, seu contrato com a Vale, maior mineradora do Brasil.

David Rodrigues, sócio e diretor da Makro, disse à coluna que sua empresa tem, na região de Carajás, no Pará, onde se encontram as grandes jazidas da Vale, mais de 600 engenheiros, técnicos e operários, além de 180 grandes equipamentos que extraem e transportam o minério de ferro que é quase todo exportado para o mundo, principalmente para a China.

As máquinas e equipamentos da Makro Engenharia – cujo fundador é o empresário Fernando Rodrigues, pai de David – estão hoje espalhadas pelo país, sendo utilizadas por empresas da construção pesada e por construtoras que implantam projetos de geração de energia eólica.

Na Copa do Mundo de Futebol de 2014, os equipamentos da Makro ajudaram a construir os grandes estádios de futebol, destacadamente nas regiões Norte e Nordeste. Serão eles que serão usados quando começarem a ser implantados os empreendimentos voltados à geração de energia eólica offshore (dentro do mar).

David Rodrigues disse à coluna que, nos canteiros de obra da Vale, em Carajás e em São Luís do Maranhão, os equipamentos e as máquinas da Makro operam 24 horas por dia durante os sete dias da semana, utilizando seus próprios operadores. Uma parte desses equipamentos é importada.

Ele contou que, para manter sua empresa no padrão tecnológico que exigem seus grandes clientes, é necessário estar conectado, permanentemente, com a indústria fabricante dessas máquinas e desses equipamentos.

“Por isto mesmo, nós fazemos constantes viagens ao exterior para participar de exposições e feiras técnicas que exibem e comercializam as últimas novidades. A cada ano, as máquinas se tornam mais precisas, mais sofisticadas e isto é consequência da alta tecnologia nelas embarcada”, explica David Rodrigues.