Festas de São João aumentam as vendas do varejo no Nordeste

Realizadas no último fim de semana na maioria das cidades do Nordeste, as festas de São João estimularam uma alta no consumo da região – impulsionada pelo fato de que, neste ano, a celebração da data mais importante do calendário junino caiu em um sábado.

Segundo dados da Rede – empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco – o faturamento do comércio varejista nos nove estados do Nordeste cresceu 19% entre os dias 23 e 25 de junho (sexta a domingo), na comparação com mesmo período do ano passado (dias 24 a 26 de junho de 2022).

Considerando a quantidade de transações, o avanço foi de 22%.



Os segmentos relacionados à alimentação e bebidas puxaram a alta – com faturamento 58% maior no setor de bebidas, + 41% em empresas de fabricação e distribuição de alimentos, + 39% em hipermercados e + 38% em comércios de alimentos especializados.

As vendas de calçados e vestuário também tiveram avanço significante, com alta de 43% e 42%, respectivamente.



“Identificamos que os segmentos que mais cresceram estão mesmo relacionados ao comércio nas festas juninas, com setores mais relacionados a produções em larga escala. Mas o setor que mais avançou, surpreendentemente, foi o de fast foods, com um crescimento bastante relevante de 124% em relação ao mesmo período do ano passado”, como explica Angelo Russomanno, diretor da Rede Itaú.