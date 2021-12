Itaú Unibanco retomará em janeiro atendimento das 10 às 16 horas

Ano Novo, vida nova. 2022 trará de volta o horário tradicional de funcionamento dos bancos.

Pelo menos o Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira, 27, que retomará, a partir de 4 de janeiro - uma terça-feira - o horário de atendimento convencional para clientes na sua rede de agências físicas: das 10h às 16h.

A mudança, diz o comunicado transmitido a esta coluna, acompanha o novo posicionamento da Federação Nacional de Bancos (Febraban) e o movimento do setor bancário em relação ao horário de funcionamento de agências, à medida em que a vacinação avança e os casos de covid-19 apresentam desaceleração gradual no Brasil.

O banco continuará com os protocolos sanitários para garantir a segurança dos colaboradores e clientes, tais como: instrução para distanciamento de 1,5 metro entre pessoas, limitação de quantidade de pessoas no interior das agências, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel nas unidades.

Enquanto perdurar a pandemia, o Itaú orienta que os clientes priorizem os canais digitais para efetuar operações que podem ser realizadas dessa forma, como pagamento de títulos e boletos, negociação de dívidas, solicitação de segunda via de cartão, entre outros serviços.

Até o dia 3 de janeiro, as agências do Itaú continuarão operando em horário especial de 10h às 14h, com atendimento preferencial para aposentados e pensionistas uma hora antes do público geral, das 9h às 10h.

A alteração de horário foi uma das medidas adotadas pela FEBRABAN para todo o setor bancário no combate à pandemia em seu período mais crítico.

O Itaú ressalta ainda que algumas agências, como as localizadas em shopping centers, por exemplo, podem trabalhar com horários diferenciados, de acordo com as normas do local onde estão situadas.