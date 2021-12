Evangelho de hoje 27/12 (Jo 20, 2-28)

No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram". Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou.

Reflexão – “Onde procurar Jesus?”

Hoje nós meditamos com a narrativa do Evangelho da ressurreição de Jesus, que tem São João como um dos protagonistas. Ao dar a notícia aos discípulos de que “tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram”, Maria Madalena fez com que os primeiros a correrem ao túmulo fossem Simão Pedro e João. Isto tem um significado muito profundo, pois, Pedro já se afigurava como líder de todos e João se considerava o mais amado por Jesus. Com certeza eles entenderam logo, pois, Jesus já lhes havia advertido e lhes anunciado o que iria lhe acontecer. No entanto, mesmo diante de tantas evidências, de tantos sinais os dois ainda não tinham tido o entendimento completo, pois, estavam agora em busca do corpo de Jesus procurando um morto, embora Jesus já estivesse vivo. Entretanto, o fato de terem ido rapidamente em busca do que “ouviam falar”, comprova para nós a fé que os movia. Por isso, João que já havia provado do amor de Deus, no final dá testemunho de que acreditou e a surpresa se transformou em alegria. Nós também precisamos assumir de vez a nossa condição de homens e mulheres salvos em Jesus Cristo e amados por Deus. Onde temos procurado Jesus? Enquanto permanecemos vivos nesta terra ainda podemos conseguir vê-Lo na hora da escuridão. Não podemos permanecer parados (as) e inertes esperando por algo que já aconteceu e ainda não percebemos. A fé e a esperança nos fazem mover, portanto, precisamos assumir que Jesus está vivo e ressuscitado e que não precisamos mais procurá-lo entre os mortos. – Na hora do desespero e da provação, onde você tem procurado Jesus? - Onde você tem encontrado forças para enfrentar a doença e a morte? - O que você teria feito no lugar de Pedro e de João?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO