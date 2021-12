Grupo Santa Lúcia acelera fábrica de biscoitos em Caucaia

Informa o empresário Alexandre Sales, sócio majoritário e CEO do grupo cearense Santa Lúcia, que atua na indústria de massas alimentícias e de casquinhas para sorvetes e, também, na agricultura (está plantando trigo no Maranhão, com sucesso):

Estão sendo acelerados os trabalhos de ampliação de sua fábrica Nutrilar, em Caucaia, que, além de casquinha de sorvete e massas pré-prontas para bolos, passará a produzir biscoitos, para o que importou uma linha especial de uma das maiores fabricantes da Europa – a Ziegler, de Budapeste, na Hungria.

A área construída da fábrica da Nutrilar, que tem hoje 600 metros quadrados, está sendo ampliada para 3.200 metros quadrados.

As máquinas e os equipamentos húngaros chegarão aqui em abril e, em julho, estarão instalados e prontos para operar.

Uma segunda linha foi encomendada e chegará em dezembro do próximo ano, informa o empresário.

De acordo com Alexandre Sales, a Santa Lúcia passará a fabricar em Caucaia “os biscoitos mais tradicionais da Europa, algo que, no mercado brasileiro, será completamente inovador”.

Ele assegura que sua empresa “criará tradição e um novo conceito no mercado nacional de biscoitos, e teremos, no Brasil, a exclusividade da fabricação desses produtos por dois anos”.

NORDESTE TERÁ CHUVA ACIMA DA MÉDIA, PREVÊ INMET

Atenção! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou seus estudos sobre o clima para os próximos dois meses. De acordo com eles, é de 60% a chance de a região Nordeste registrar chuvas acima da média ao longo deste fim de dezembro e por todo o mês de janeiro.

“A maioria dos modelos de previsão de ENOS, gerados pelos principais centros internacionais de meteorologia, indicam uma probabilidade superior a 60% de que se mantenha o fenômeno La Niña durante o verão, podendo atingir a intensidade de moderado entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022", informa o Inmet em nota.

A ocorrência de um La Niña, que é resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, preocupa a agropecuária brasileira, sobretudo no Centro-Sul do país que sentiu os impactos da seca nas últimas safras.

A Funceme, como aconteceu nos anos anteriores, divulgará seu prognóstico sobre a próxima estação chuvosa por volta do dia 15 de janeiro.

CSP E BETÂNIA DOARAM NO NATAL

Famílias que residem em dez comunidades de São Gonçalo do Amarante, onde se localiza sua usina de placas de aço, e Caucaia, receberam 896 cestas básicas doadas pelo programa Voluntários da Alegria da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

A entrega foi realizada nos últimos dias 21 e 22, contemplando moradores do Saquinho/Acende Candeia, Parada (Tiborna), Bolso, Reassentamento da Parada, Parada, Paul, Varjota, Vila Gorete, Pecém e Matões.

Por sua vez, a Betânia Lácteos, maior indústria de lacticínios do Nordeste, tornou-se uma das empresas apoiadoras da campanha Natal Sem Fome, do Projeto Ser Ponte.

A empresa fundada por Luiz Girão doou quase meia tonelada de produtos lácteos para famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em bairros da periferia de Fortaleza.

CASA DOS VENTOS ENTRE AS MELHORES

Controlada pelo cearense Mário Araripe, a Casa dos Ventos, empresa brasileira de energia renovável, entrou novamente na lista do Great Place to Work (GPTW) Brasil por suas práticas em gestão de pessoas. O GPTW avalia empresas e instituições de variados setores.

"Esse resultado nos deixa muito orgulhosos e espelha nosso compromisso com as pessoas e em promover um ambiente onde todos se sintam bem, encorajados a explorar seu potencial como profissionais”, diz Lucas Araripe, diretor de Novos Negócios da Casa dos Ventos, que, nos últimos dois anos, dobrou seu quadro de funcionários.

“Temos reforçado cada vez mais o nosso papel como agente transformador na sociedade e, com nosso time, nosso público interno, não poderia ser diferente. Continuamos focados no conhecimento, na excelência, na valorização dos profissionais e em suas oportunidades de crescimento, pois são essas pessoas que escrevem a história da Casa dos Ventos e a das energias renováveis no Brasil”, afirma Araripe.

TODOS JUNTOS, DE NOVO, PELA REFORMA TRINUTÁRIA

Juntaram-se a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal (Consefaz), a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e a Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) para lançar o manifesto “Em Defesa de uma Reforma Tributária Ampla e Justa”. Os signatários afirmam:

“Defendemos uma reforma tributária ampla, que trate da tributação do consumo na sua totalidade, com as seguintes premissas: simplificação legal e operacional; base de incidência ampla de bens e serviços; homogeneidade das regras; não cumulatividade plena; incidência sobre o preço líquido de tributos; crédito financeiro e ressarcimento ágil de créditos acumulados; adoção do princípio de destino; redução da regressividade; fim da guerra fiscal; preservação do Simples Nacional; manutenção da carga tributária global; e o fortalecimento institucional da Administração Tributária, estimulando uma relação respeitosa e construtiva entre o fisco e os contribuintes e garantindo um ambiente concorrencial saudável e o efetivo combate à sonegação e à corrupção.”

O documento tem boas intenções e um objetivo: trocar o atual e antigo modelo tributário por um moderno, em linha com os países de economia desenvolvida. Leiam:

“A incidência sobre uma base ampla é fundamental para reduzir a cumulatividade e para acompanhar a inovação tecnológica, eliminando a discussão estéril sobre a fronteira entre bens e serviços, que é cada vez menos clara. Na contramão das nações mais modernas, o Brasil é o único país economicamente relevante que ainda tributa bens e serviços de forma separada.

“A adoção do princípio de destino colocará fim à Guerra Fiscal, que se tornou disfuncional como instrumento de desenvolvimento, distorceu o ambiente concorrencial, fragmentou a federação e resultou na corrosão das receitas estaduais. A superação das desigualdades socioeconômicas regionais deve ser feita através da alocação de recursos na expansão de investimentos públicos em infraestrutura, na qualificação de trabalhadores e no fomento a atividades produtivas nas regiões menos desenvolvidas.

“Sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, a reforma também deve enfrentar o problema da regressividade. Uma menor diferenciação na tributação entre bens e serviços contribuirá para amenizar distorções distributivas. Além disso, para que a tributação do consumo se torne mais progressiva, defendemos a devolução parcial do imposto pago pelas famílias mais pobres, que é uma forma justa e eficiente de mitigar a regressividade.”

Falta, apenas, combinar com os russos de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, os estados produtores, que dominam o Senado e a Câmara dos Deputados.