Internos formados pelo Senai-Ceará melhoram presídios cearenses

O superintendente regional do Senai-Ceará, engenheiro Paulo André Holanda, disse à coluna que esses cursos práticos, ministrados dentro dos presídios, são a parte mais visível do convênio celebrado com a Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Ceará.

Holanda revelou, também, que, capacitados pelo Senai, mais de 1 mil dos internos dos vários presídios cearenses, principalmente os da Região Metropolitana de Fortaleza, trabalham diretamente para as empresas privadas que prestam serviço dentro dos estabelecimentos penais, cuja estrutura física tem melhorado como consequência da boa formação profissional dos detentos.

A ação do Senai-Ceará no sistema prisional estadual tem obtido resultados sociais impressionantes, como diz o superintendente do Senai, que se mostra feliz também com a boa disposição dos internos, os quais são assíduos às aulas, durante as quais se comportam com muita atenção ao que ensina os professores.

Por sua vez, os professores, assistidos permanentemente por psicólogos do Senai, sentem-se igualmente contentes porque estão desenvolvendo um trabalho de alta importância para a formação pessoal e profissional de pessoas que retornarão ao convívio da sociedade tão logo cumpram suas penas.