Estas palavras de Jesus enternecem o nosso coração e nos fazem compreender quão diferente dos reinos do mundo é o reino de Deus! Ter um coração de criança, dependente de Deus, se deixar tocar por Ele com confiança sem nada exigir! Deixar-se ser amado (a)! Esta é a receita que Jesus nos prescreve para que façamos parte do Seu Reino de Amor. O reino dos céus é um estado de espírito! É uma vivência do Senhorio de Jesus e somente os que se fazem como crianças têm a capacidade de compreendê-lo. Se fizermos muitos cálculos e quisermos entender com a nossa mente como ele acontece, nunca conseguiremos alcançá-lo. Entrar no reino de Deus é deixar-se tocar e ser conduzido por Jesus como uma criancinha que não duvida, mas confia e depende totalmente Dele. Quem entra no reino dos céus não precisa mais fazer perguntas, porque já o experimenta. Jesus mostra que a criança deve ser nosso modelo, não na infantilidade, na criancice, mas na entrega, na espera, no abandono e na confiança. Deixe-se abraçar por Jesus como uma criança e receba as bênçãos do reino que se manifesta dentro do seu coração de criança. – Você já fez essa experiência? – Você tem se deixado tocar por Jesus? – Como você definiria o reino de Deus que acontece em no seu coração? - Peça a alguém para tocar você e orar como Jesus fez com as criancinhas.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO