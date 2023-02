Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás sugere onerar toda cadeia produtiva

Em nota encaminhada a esta coluna e dirigida ao público, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) considera que a volta da incidência dos tributos federais PIS/Confins a partir da próxima quarta-feira, 1º de março, deve abranger toda a cadeia de petróleo e derivados, a fim de evitar um desalinhamento de cobrança que gera créditos não recuperáveis e possíveis impactos negativos sobre a oferta de produtos e, consequentemente, nos preços.

Segundo o IBP, "a desoneração da PIS/Cofins sempre foi medida provisória para enfrentamento de um cenário adverso do mercado mundial diante da guerra na Ucrânia -- que fez o barril de petróleo se manter na faixa de US$ 100 de março a agosto de 2022".

Essa desoneração, que terminaria em dezembro de 2022, foi prorrogada pelo novo Governo, mas com dois lapsos temporais: desoneração de petróleo cru, gasolina, etanol, QAV e GNV até o dia 28 do corrente mês de fevereiro, e desoneração de óleo diesel, biodiesel e GLP até dezembro de 2023.



“Este descasamento de desoneração, especialmente do petróleo cru e do diesel, causará um acúmulo de créditos de imposto nas refinarias independentes, que ficarão impossibilitadas de recuperar o crédito de imposto pago na compra do petróleo na venda do diesel e do GLP”, acrescenta a nota, que acrescenta:



“O acúmulo de crédito acaba virando um custo para os refinadores, e para recuperar este crédito as opções seriam o repasse para os preços finais dos produtos ou a redução da carga de petróleo processado nas refinarias, o que levaria a uma menor oferta de produtos. As duas opções tendem a gerar aumento de preços e desorganização do mercado eliminando o efeito desejado da isenção tributária.



“O IBP entende que alterações tributárias devem ser balizadas sempre pela neutralidade, equidade e eficiência econômica, considerando a complexidade do nosso sistema tributário. Alterações tributárias que não levam em consideração toda a cadeia produtiva criam distorções e assimetrias danosas à eficiência econômica.



“No caso em questão, a solução seria manter a desoneração do petróleo cru até dezembro, ou reonerar toda a cadeia produtiva na mesma data”, finaliza a nota o IBP.