Salmito falará a empresários sobre Plano de Desenvolvimento do Ceará

Na próxima quarta-feira, 1º de março, às 12 horas, o secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho, falará para dezenas de empresários que participam do grupo “Amigos em Ação”, cuja assessoria antecipa: ele apresentará o “Plano do Governo para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará”.

O titular da SDE falará no auditório da sede da Alessandro Belchior Imóveis, onde o grupo – que promove, anualmente, uma campanha de coleta e distribuição de alimentos a entidades caritativas – costuma reunir-se para ouvir autoridades do governo, membros da academia e economistas.

No comunicado enviado a esta coluna, assinala-se que o objetivo do plano é “traçar estratégias para acelerar o crescimento econômico estadual e atender, de forma mais eficiente, às expectativas da sociedade pela oferta de serviços essenciais do estado”.

Sociólogo, mestre em Planejamento e Políticas Públicas com doutorado em andamento e com MBA em Gestão e Governança Pública, Salmito Filho tem vários desafios pela frente, entre os quais o de tornar realidade o projeto de implantação do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém, o de instalar grandes projetos de geração de energias renováveis, incluindo a eólica offshore e a solar fotovoltaica e, ainda, o de dar continuidade ao esforço do governo estadual de atrair investimentos para o Ceará.

O "Plano do Governo para o Desenvolvimento Econômico do Ceará" é – pelo menos até que o secretário Salmito Filho o apresente no dia 1º de março aos “Amigos em Ação” – um documento mantido em sigilo.

Nada sobre ele foi divulgado até agora, e é este detalhe que aumenta a expectativa em torno de sua fala para o empresariado do "Amigosem Ação".