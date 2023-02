Evangelho de hoje, domingo, 26/02/23 (Mt 4, 1-11)

Naquele tempo: o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo.Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites, e, depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: 'Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães!' Mas Jesus respondeu: 'Está escrito: 'Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus'.'Então o diabo levou Jesus à Cidade Santa, colocou-o sobre a parte mais alta do Templo, e lhe disse: 'Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo! Porque está escrito: 'Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra'.' Jesus lhe respondeu: 'Também está escrito: 'Não tentarás o Senhor teu Deus!'' Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: 'Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar.' Jesus lhe disse: 'Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: 'Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto.' Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus.

Reflexão - As nossas fraquezas são fruto do pecado original.

Cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo demônio. No entanto, venceu todas as investidas de satanás que, usando a própria Escritura, tentou convencê-Lo a cair nas suas artimanhas. Como homem, Jesus submeteu-se a tudo quanto nós também estamos sujeitos, para nos mostrar que podemos ser tentados, mas necessariamente não precisamos cair nas sugestões do inimigo. Assim sendo, Jesus enfrentou e venceu as tentações do “prazer, do ter e do poder”, justamente as três fraquezas que trazemos em nós e que são fruto do pecado original. O príncipe do mundo é satanás; por isto, ele acenava para Jesus com as coisas que o mundo valoriza. Com efeito, Jesus nos dá uma lição para quando estivermos sendo sugestionados a empreender qualquer obra que não tenha como finalidade a observância da Palavra de Deus. Primeiramente, o demônio quis pôr em dúvida a identidade de Jesus: “Se és Filho de Deus”. Quantas vezes nós também nos sentimos desafiados a mostrar quem somos com atitudes de vaidade e amor próprio! Jesus, porém, mesmo com fome, não se rendeu ao prazer de comer e foi mais além daquilo que o demônio arrazoou como justificativa para que pedras fossem transformadas em pães: “Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”; Em seguida, o tentador apelou para o anseio que o homem tem de mostrar que tem poder e prestígio a fim de dominar todas as coisas: ‘Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito; proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra’. Jesus nos ensina: “Não tentarás o Senhor teu Deus”. Somos filhos de Deus e sabemos que Ele nos protege, porém, nunca devemos tentar a Deus nos expondo aos perigos e às facilidades da vida confiando em que Ele dará um jeito de nos socorrer. Finalmente, o demônio tocou no ponto mais fraco do homem: o apego aos bens materiais, a ganância e a ambição de, tendo muito, fazer qualquer coisa para adquirir ainda mais: “Dar-te-ei tudo isto se, prostrando-te diante de mim, me adorares.” Jesus nos dá a dica: “Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás”. – Você também tem sido tentado (a) pelo inimigo de Deus mesmo quando medita e reflete sobre a Palavra? – Qual é a maior tentação que você tem enfrentado: o prazer, o poder ou o possuir? – Como você tem vencido as tentações? – O que você tem feito com os bens que possui? Eles estão a serviço de Deus ou do demônio?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO