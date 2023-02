INPI patenteia invenção do Senai-Ceará para indústria de calçados

Festa no Senai-Ceará, um organismo da Federação das Indústrias (Fiec), que obteve o registro de patente de uma tecnologia própria para a fabricação de calçados.

O diretor regional do Senai e também superintendente do Sesi no Ceará, engenheiro Paulo André Holanda, contou à coluna como tudo aconteceu:

“Em 2017, no programa Saga da Inovação do Senai-Ceará, alunos e professores desenvolveram uma plataforma multifuncional de prototipagem para a indústria de calçados. Especificamente, a presente invenção compreende uma mesa CNC dotada de um cabeçote laser, uma extrusora de impressora 3D e um motor com suporte para ferramentas. O uso deste equipamento traz benefícios para a elaboração de protótipos de novos calçados, permitindo que ele seja confeccionado rapidamente e em alta qualidade.

“A invenção partiu da necessidade de resolver um problema do setor calçadista que apresentava uma fragilidade em relação à confecção de novos produtos.

“Um protótipo de um novo modelo de calçado deve ser confeccionado manualmente, e este processo acaba sendo demorado e oneroso, além do que o protótipo pode apresentar uma qualidade reduzida, visto que a correta utilização dos ferramentais ferramentais manuais – como balancim, serra de fita e laser -- depende da habilidade de seu operador.

Paulo André segue falando:

“O Núcleo de Inovação Tecnológica do Senai, responsável pela gestão da inovação, identificou o potencial de patenteabilidade e protocolou no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) em 2017 o pedido de patente.

“No último mês de janeiro, o pedido foi deferido pelo INPI. Desta forma, a tecnologia de titularidade exclusiva do Senai-Ceará estará protegida por 20 anos, conforme a Lei de Propriedade Industrial.

“O Senai-Ceará adota uma política de estímulo à inovação, reconhecendo e incentivando seus colaboradores, alunos e professores como inventores”, finalizou Holanda.