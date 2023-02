Evangelho de hoje, sábado, 04/02/23 (Mc 6, 30-34)

Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: 'Vinde sozinhos para um lugar deserto, e descansai um pouco'. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé, e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas.

Reflexão – Jesus nos ensina a arte de viver melhor.

A compaixão era o aspecto que mais identificava Jesus quando Ele andava pelo mundo instaurando o Seu reino. Diante do sofrimento do povo que o seguia, Jesus não conseguia descansar, pois, percebia o abandono daquele povo que era como “ovelhas sem pastor”! Ele conhecia as dores dos que sofriam, por isso não deixava para o outro dia o que podia fazer por aquele povo faminto, e, embora cansado, ocupava-se com ele. Hoje, também, a multidão continua necessitada de ajuda e, embora não tenha muita consciência ela busca algo ou alguém que possa preencher o vazio do seu coração. Assim como fez com os Seus discípulos, Jesus, hoje também nos chama a um lugar deserto e nos prepara para que possamos ser pastores de pessoas desanimadas e sem esperança. Ser pastor é saber dar testemunho de fé, de confiança no plano de Deus e, assim, ser luz para o irmão que também passa por necessidade. Jesus nos cura e nos ensina também muitas coisas a fim de que sejamos refrigério e luz tanto para a nossa felicidade pessoal, como também, comunitária e familiar. Ele nos ensina a arte de viver melhor em qualquer circunstância enfrentando todas as dificuldades. Desse modo nós poderemos também ajudar a todos os que ainda não O conhecem. Os melhores ensinamentos da nossa vida nós os recebemos quando passamos por experiências de dor e de sofrimento, com Jesus! Assim nós aprendemos com a nossa própria experiência. Jesus, hoje, nos faz descansar, nos refrigera e nos consola para que também, possamos ser pastores que consolam e que amparam as ovelhas transviadas. – Você tem sido como um pastor dentro da sua realidade de vida? – Você tem dado testemunho de Jesus diante das pessoas? – Você já se sentiu levado por Jesus para o deserto? – Você já aprendeu com as dificuldades da sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO