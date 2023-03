Indústria de Material Bélico conhece Observatório da Indústria da Fiec

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), recebeu ontem em seu gabinete na Casa da Indústria o presidente da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), general de divisão Ricardo Rodrigues Canhaci.

Após recepção na presidência da FIEC, o General visitou o Observatório da Indústria.

O general Canhaci disse, após a visita, que a experiência de conhecer o Observatório da Indústria foi bastante positiva:

“Nós observamos um exemplo de inteligência bem estruturada que olha o presente e dá os mecanismos para que preparemos o futuro. Parabéns pela iniciativa e pela maneira como a estão conduzindo. Com certeza, a Imbel vai procurar ser parceira da Fiec, para que possamos agregar ao nosso processo decisório uma qualidade de conhecimento que vocês aprenderam a produzir e a buscar”, disse ele.

Ao apresentar ao visitante toda a rede que compõe o Sistema Fiec, seu presidente Ricardo Cavalcante explicou a importância do Observatório da Indústria:

“No Sesi, nós cuidamos da Educação e da Saúde dos colaboradores da indústria; no Senai, cuidamos da capacitação das pessoas; no IEL, é feita a ponte entre a universidade e a indústria; e, no Observatório, nós temos conteúdo para trazer os grandes empresários e gestores públicos para a Fiec, pois estes dados são para servir a todos”, afirmou Ricardo Cavalcante.

Sobre a IMBEL – Sediada em Brasília (DF), a Indústria de Material Bélico do Brasil, criada em 1975, é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando do Exército, com a missão de fabricar e comercializar produtos de defesa e segurança para clientes institucionais, especialmente Forças Armadas, Forças Policiais e clientes privados.

Os principais produtos fabricados e comercializados pela Imbel são fuzis, pistolas e carabinas; munições de artilharia, de morteiros e de carros de combate; pólvora, explosivos e acessórios; equipamentos de comunicações e eletrônica; e sistemas de abrigos temporários de campanha, humanitários e de defesa civil.