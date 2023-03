Cearense na diretoria de Logística da Abrafrutas

O empresário cearense Bruno Farias, sócio do grupo Ftrade Brasil e CEO da Ftrade Brasil Comércio Exterior, tomou posse da diretoria de Logística da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

Toda a nova diretoria da entidade para o triênio 2023/2026 – presidida pelo reeleito o pernambucano Guilherme Coelho, da empresa Santa Felicidade – foi empossada ontem.

Da nona diretoria também participa o empresário Luís Roberto Barcelos, sócio e dirertor da Agrícola Famosa, que tem fazenda de produção em Icapuí, no Ceará, igualmente reconduzido à diretoria de Relações Institucionais.

A Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) é uma associação sem fins lucrativos que tem por finalidade representar e promover a fruticultura brasileira frente ao mercado internacional.

Criada em 2014, a Abrafrutas conta com aproximadamente 80 empresas associadas produtoas exportadoras de frutas e detém aproximadamente 80% do volume total das frutas frescas exportadas pelo Brasil. Além disso, tem uma parceria institucional com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e com o Instituto CNA (ICNA), congregando os produtores e beneficiadores exportadores de frutas frescas e processadas. Por meio de suas empresas associadas, a Abrafrutas tem como objetivo aprimorar a comercialização, executar campanhas institucionais de divulgação e promoção comercial.

Por sua vez, a Ftrade Brasil é uma empresa que uniu os mais experientes profissionais do segmento aduaneiro e Comércio Exterior do Brasil. Tem larga experiência no desembaraço aduaneiro de extenso mix de produtos dos mais variados segmentos. Apesar da diversificação, é especializada na assessoria de exportação e importação de perecíveis, tornando-se referência para o mercado do agronegócio nacional.