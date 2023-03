Pinheiro inaugurará no dia 4 supermercado no Porto das Dunas

Novidade na área de influência do Beach Park! A rede Supermercado Pinheiro abrirá, na próxima terça-feira, 4 de abril, sua vigésima loja. Será no Porto das Dunas, um dos mais importantes polos turísticos do Ceará, na geografia do município de Aquiraz.

Com 1.200 metros quadrados de área construída, a nova loja funcionará de segunda a sábado, de 7 às 21 horas, e aos domingos de 7 às 19 horas.

O Supermercado Pinheiro do Porto das Dunas está gerando cerca de 300 empregos, dando prioridade para a contratação de pessoas do município como forma de fortalecer a economia local, com salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, cesta básica, premiação interna e parceria de estudo com faculdades.

O Grupo Supermercado Pinheiro vem acelerando sua expansão. No início deste mês, o grupo inaugurou um Pinheiro Ofertão em Maranguape. Com a unidade de Aquiraz, a rede chega a 20 lojas no Ceará.

“Nosso plano de expansão fortalece nossa missão de sermos o Bom Vizinho nas comunidades onde atuamos, o que nos consolida como uma das principais redes varejistas em atuação no Ceará, gerando empregos e arrecadação para o Estado”, diz o sócio e CEO da rede, empresário Honório Pinheiro.

“Nossa intenção é chegar até o fim deste ano com 23 lojas, localizadas em dez municípios cearenses, fortalecendo a rede de maior capilaridade do Ceará”, acrescenta ele.

O grupo Supermercado Pinheiro criou o Instituto Bom Vizinho, que foi fundado em 2019 e atende atualmente cerca de 100 famílias da comunidade Paupina, num imóvel vizinho ao Centro de Distribuição da rede, na BR-116, em Fortaleza-CE.

A ação do instituto inclui aulas de música, inglês, reforço escolar, informática até o cultivo de horta e atendimentos psicológico e jurídico, em uma infraestrutura com quatro salas de aula, laboratórios, cantina e horta orgânica. O objetivo do Instituto é preparar as crianças e jovens da comunidade para o mercado de trabalho e oferecer desenvolvimento educacional e cultural, com a colaboração de voluntários e apoiadores.