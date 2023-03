Evangelho de hoje, 6ª feira, 31/03/23 (Jo 10,31-42)

Naquele tempo: Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: 'Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar?' Os judeus responderam: 'Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus!' Jesus disse: 'Acaso não está escrito na vossa Lei: 'Eu disse: vós sois deuses'? Ora, ninguém pode anular a Escritura: se a Lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai.' Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão, e foi para o lugar onde, antes, João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele, e diziam: 'João não realizou nenhum sinal,

mas tudo o que ele disse a respeito deste homem, é verdade.' E muitos, ali, acreditaram nele.

Reflexão - O homem que se apega ao que é aparente e efêmero não assimila a mensagem que vem do céu!

As pessoas invejosas não admitiam que as obras de Jesus testemunhavam o poder de Deus e alegavam que Ele blasfemava dizendo ser o Enviado e Filho de Deus. Ora, se Ele realizava as boas obras do Pai, se Ele fazia prodígios e milagres em Nome do Pai, por que não acreditar que Ele era Deus? Em todos os tempos as obras de Deus são difíceis de ser acolhidas com a mentalidade humana. Isso acontece, porque o homem se apega ao que é aparente e efêmero e não assimila a mensagem que vem do céu, visto ser ele limitado e pecador. Precisamos, pois, nos conscientizar de que a Palavra de Deus diviniza a nossa humanidade e nos motiva a também realizar as obras do Pai. Podemos provar isso quando nos dedicamos a fazer algo de bom a serviço do reino de Deus sendo guiados pela Sua Palavra e vivenciando o Evangelho que Jesus veio nos transmitir. Mesmo nestas circunstâncias, muitas vezes as pessoas podem não nos olhar pelo que fazemos de bom, mas pelo que parecemos ser, isto é, nos julgam pelas aparências. Em razão disso, despertamos a inveja e o despeito daqueles que não compreendem o verdadeiro sentido daquilo que empreendemos. Precisamos, então, ter cuidado para não nos deter em coisas superficiais, não assumindo Jesus como Senhor da nossa vida. Quando nós nos agarramos apenas no superficial e esquecemos do essencial perdemos o foco de que Jesus veio a terra para nos salvar e nos trazer vida nova, por isso, continuamos na mesmice. Entretanto, aqueles que acreditam e assumem Jesus como o Enviado e Filho de Deus têm a sua vida transformada. – Você se considera realmente imagem e semelhança de Deus? - Você tem consciência das obras que Deus já realizou na sua vida? – Você procura ser autêntica quando dá testemunho dessas obras na sua vida? – Você tem conseguido atrair as pessoas para Deus ou elas ficam mais ligadas a si mesmo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO