Indústria, Comércio e Agro do Ceará repudiam vandalismo em Brasília

As entidades empresariais do Ceará distribuíram na tarde desta segunda-feira, uma “Nota de Repúdio” aos atos de vandalismo praticados, domingo, 8, contra prédios públicos em Brasília, os quais “simbolizam os Três Poderes da República”.

Esses atos, salienta a nota, ofenderam, de forma grave, o Estado Democrático de Direito.

A íntegra da nota é a seguinte:

“As Entidades do Setor Produtivo Cearense vêm a público expressar seu repúdio aos atos de vandalismo praticados contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (08/01).

“Os atos de invasão e depredação dos prédios que simbolizam os Três Poderes da República vão além do simples dano material ao patrimônio público, ofendendo de forma grave o Estado Democrático de Direito.

“O direito de livre manifestação não alberga, em uma sociedade livre e republicana, agravos à ordem democrática, nem tolerância em relação aos atos que os concretizam.

“Assim, as Entidades signatárias reafirmam o compromisso com a defesa de uma sociedade próspera, justa e solidária, guiada pelos princípios republicanos expressos na Constituição, confiantes na vontade superior da democracia.”

Datada de hoje, a nota é assinada pelo presidente da FCDL do Ceará, Freitas Cordeiro; da Fiec, Ricardo Cavalcante; da Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt; Amílcar Silveira, da Faec; Francisco Barreto, da Facic; Chiquinho Feitosa, da Fetrans-Ceará; Assis Cavalcante, da CDL Fortaleza; Cid Alves, do Sindiloas; Marcos Soares, do CIC; João Porto Guimarães, da ACC; e Dalvani Mota, da Femicro-Ceará