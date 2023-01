Economia: uma semana com IPCA, Haddad e Jean Paul Prates

Esta será uma semana que promete movimentação na área da economia.

A Bolsa de Valores reabrirá nesta segunda-feira, 9, e seu pregão certamente repercutirá os últimos acontecimentos em Brasília, onde o ministro da Fazenda Fernando Haddad deverá anunciar medidas que sinalizarão o rumo do governo do presidente Lula na área econômica.

Amanhã, terça-feira, será divulgado o índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, relativo ao último mês de dezembro. O IPCA, medido pelo IBGE, é o índice oficial da inflação brasileira.

Para os economistas do Bradesco, o IPCA de dezembro será de 0,43%, com o que a taxa de inflação do país, em 2022, será de 5,6%, bem abaixo dos 10,1% registrados em 2021.

Os economistas do Itaú estimam que a inflação de dezembro ficará em 0,46%, levando a taxa inflacionária de 2022 para os mesmos 5,6% estimados pelo time de economistas do Bradesco.

Deve ser lembrado que, para este ano de 2023, a taxa de inflação projetada pelo Banco Central é de 3,5%, podendo variar 1,5% para cima ou para baixo.

Assim, a inflação de 2023 poderá ficar entre 2% e 5%, ou seja, mais baixa do que a do ano passado.

Na sexta-feira, será divulgado o IBC-BR do mês de novembro passado, que é uma prévia do PIB. Segundo os economistas da XP, citados pelo site Infomoney, a prévia do PIB de novembro deverá mostrar um recuo de o0,4% na comparação com outubro.

O mercado brasileiro estará de olho no discurso que, amanhã, pronunciará o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powel, que dará indicações sobre como a instituição administrará a taxa de juros tendo em vista que a atividade econômica norte-americana segue aquecida, com o emprego em alta.

Hoje, será divulgado o índice da produção industrial da Alemanha referente ao último mês de dezembro, ao mesmo tempo em que será publicado a taxa de desemprego da Zona do Euro.

Na Petrobras, a boa notícia dá conta de que o processo de eleição do já indicado Jean Paul Prates para a presidência da empresa deverá correr com celeridade, levando em conta o seu currículo profissional.

Prates é um especialista na área do petróleo e gás, com larga experiência na empresa, cujo público interno viu com muita simpatia a indicação do seu nome.

Jean Paul Prates chegará à Petrobras na condição de técnico e não de alguém indicado por interesse político.

Diante desse cenário positivo, a perspectiva é de que, até o fim deste mês, esse processo de análise e “compliance” seja encerrado, podendo sua posse ocorrer nos primeiros dias de fevereiro.