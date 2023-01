Contratos de partilha rendem R$ 4,7 bi à União em 2022

Empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), que transmitiu a esta coluna a informação, a Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) arrecadou R$ 4,71 bilhões em 2022 com a comercialização da parcela de petróleo e gás natural da União nos contratos de partilha de produção.

A arrecadação recorde é cerca de quatro vezes a registrada em 2021 (R$ 1,22 bilhão). O resultado é reflexo do aumento da produção nos contratos de partilha de produção e da conjuntura do mercado internacional de preços do petróleo.

Ao longo de 2022, foram entregues 22 cargas de petróleo da União, totalizando 10,9 milhões de barris. O montante foi dividido em dez cargas do Campo de Mero, quatro de Tupi, quatro de Búzios, três de Entorno de Sapinhoá e uma de Sépia.

À exceção da Sépia, que contou com um processo de comercialização em separado, vencido pela Galp Energia Brasil, as demais foram comercializadas em leilão realizado na B3 em 2021, que teve como vencedora a Petrobras.

No período, também foram comercializados, para a Petrobras, 64,89 milhões de m³ de gás natural dos Campos Sapinhoá, Tupi, Búzios e Tartaruga Verde.

“Em 2021, comercializamos 3,5 milhões de barris de petróleo da União, enquanto, em 2022, saltamos para quase 11 milhões de barris. Nossos estudos demonstram que o crescimento continuará acelerado. Hoje, a média diária de petróleo da União é de 40 mil barris. Em cinco anos será de 450 mil barris e em dez anos de quase 900 mil. Tivemos um excelente resultado no leilão realizado em 2021 para comercializar cargas da União e estamos colhendo os frutos. Nosso próximo passo será a realização de um novo leilão de grande porte em 2024, para a comercialização de cargas futuras da União”, explicou Eduardo Gerk, pesidente da empresa.

Desde 2013, quando foi instituída, a PPSA arrecadou R$ 8,63 bilhões para a União, sendo R$ 7,33 bilhões com a atividade de comercialização do petróleo e gás e R$ 1,3 bilhão com equalização de gastos e volumes realizada pela companhia em áreas onde a União tem participação nos Acordos de Individualização da Produção (AIPs).

Todos os recursos arrecadados são direcionados ao Tesouro Nacional.