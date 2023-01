Evangelho de hoje, sábado, 07/01/23 (Jo 2, 1-11)

Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho". Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou". Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser". Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água". Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala". E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora!" Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele.

Reflexão – O milagre acontece na festa da nossa vida!

O primeiro milagre de Jesus foi realizado em Caná da Galileia, em uma festa de casamento, a pedido de Sua Mãe, Maria. Jesus manifestou o Seu poder transformando a água no vinho que havia faltado naquela festa. Ninguém sabia como, mas percebiam que o vinho melhor estava sendo servido por último. Se fizermos uma reflexão e procurarmos uma mensagem iremos reconhecer que só conseguimos provar do vinho melhor depois que a festa da nossa vida já vai adiantada e passamos pelos constrangimentos naturais da nossa incapacidade. Muitas vezes, nós também, vivemos envolvidos com as nossas preocupações terrenas, bebendo do vinho que nós próprios providenciamos e nos esquecemos de que temos uma Mãe que está atenta aos nossos sofrimentos, às nossas carências e dificuldades. Não podemos deixar de convidar para as nossas festas, Jesus e Maria. Jesus é o convidado principal da nossa existência e com Ele Maria está presente, na hora da alegria e na hora da dor. A certeza de que ela está atenta a tudo é a razão da nossa esperança diante das nossas carências. Jesus também pode fazer na nossa vida o que fez em Caná da Galileia: transformar o pouco que temos em algo muito abundante e melhor que fará toda a diferença. Há dias em que para nós falta também o vinho da alegria, da paz, da saúde da sobrevivência financeira e a festa começa a ficar desanimada parecendo até que está terminando. Porém, Nossa Senhora, atenta às nossas carências, escuta o nosso coração e vê a nossa angústia. Como Mãe ela está sempre perto do Seu Filho Jesus, por isso a sua intercessão é poderosa. Precisamos, no entanto, colocar as nossas talhas à disposição do Mestre e como ela determinou, fazer tudo o que Ele nos disser. Nossa Senhora é apenas a intermediadora. Quem nos dá as ordens é Jesus e, se fizermos tudo quanto Ele nos disser com certeza, também a água que nós O oferecermos será transformada no vinho melhor que irá alegrar a nossa vida, mesmo que já estejamos quase chegando ao fim. – Qual é hoje o vinho que está faltando para a sua festa ser alegre? - O que está faltando na sua vida? - Peça a Maria com confiança e ela intercederá diante do Seu Filho. A sua festa não irá terminar. - Você tem feito tudo o que Jesus lhe diz?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO