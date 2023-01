Senai-Ceará forma mais uma turma de confeiteiras

Três meses depois de muitas aulas teóricas e práticas, 15 mulheres, selecionadas em diferentes bairros de Fortaleza e em situação de desemprego concluíram ontem o curso de confeitaria e, agora, estão qualificadas para ingressar no mercado de trabalho nas diferentes áreas da panificação.



Ministrado por professores do Senai-Ceará em sua unidade do bairro de Jacarecanga, o curso teve o apoio do Grupo M. Dias Branco, que doou as farinhas de trigo e as margarinas utilizadas nas aulas práticas; da organização Grupo Mulheres Brasil, que fez o cadastro das participantes; e do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan), cujas empresas associadas dispõem, agora, de novos profissionais para melhorar a qualidade de seus produtos.

Ao longo do ano passado de 2022, os cursos do Senai-Ceará qualificaram, para a área de alimentos, 200 pessoas, as quais, distribuídas em 12 turmas, participaram de cursos de confeiteiro, padeiro, pizzaiolo e salgadeiro.

“Com essas iniciativas, fortalecemos a indústria e, ao mesmo, incentivamos o desenvolvimento socioeconômico do Ceará. Centenas de vagas foram ofertadas para pessoas de baixa renda de forma 100% gratuita, fomentando mão de obra para a indústria de panificação e confeitaria”, como disse a analista do Núcleo de Projetos Especiais do Senai-Ceará, Cláudia Mara de Vasconcelos, durante o evento que marcou o encerramento do curso.

Gerente Executiva do SindPan, Sue Ellen Catunda afirmou que a expectativa é de crescimento do seu setor.

“Nós acreditamos no potencial das pessoas, de modo que muitas vezes tudo de que elas precisam é um incentivo para que seus projetos pessoais saiam do papel e virem realidade. Portanto, estamos muito felizes por começar o ano proporcionando esse tipo de qualificação profissional”, comentou ela.