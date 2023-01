Evangelho de hoje, 2ª feira, 09/01/23 (Mt 3, 13-17)

Naquele tempo,Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: “Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?” Jesus, porém, respondeu-lhe: “Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça!” E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: “Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado”.

Reflexão - Para que se cumprisse toda a justiça!

Em Jesus não havia pecado algum e Ele não precisaria ter sido batizado, mesmo assim Ele fez questão de ser batizado por João para que se cumprisse toda a justiça de que falam as Escrituras, isto é, a Salvação da humanidade! Logo após ter sido imerso nas águas do rio Jordão, a voz do Pai se fez ouvir e o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba, e assim se confirmou a filiação divina de Jesus: “Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado”. Meditando sobre o Batismo de Jesus nós também podemos refletir sobre o nosso próprio Batismo, quando o Espírito Santo veio plenificar o nosso ser e a voz do Pai do céu também confirmou que, em Jesus, somos filhos e filhas amados. Fará toda diferença na nossa vida, a certeza de que a nossa adoção como filhos e filhas do Pai foi assinada com o sangue do Seu próprio Filho. Na hora do nosso Batismo, nós somos inseridos no mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus e recebemos a vida nova do Espírito Santo, que também manifesta a Sua ação e nos revela o Seu grande amor. Podemos imaginar o que aconteceu dentro da nossa alma, no mais profundo do nosso ser quando fomos imersos (as) nas águas do Batismo. A voz do Pai se declarou a nosso favor e o sinal da Cruz de Jesus foi gravado no nosso coração. Nunca poderemos esquecer de que somos filhos e filhas amados de Deus Pai, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, por isso, temos direito à herança do reino dos céus. Em nós se encontram as riquezas do Espírito Santo, que são dons, virtudes, armas preciosas para vencer a luta do nosso dia a dia aqui na terra. Somos herdeiros (as) das promessas de Deus e o Seu Amor Eterno também jorra como fonte no nosso coração. Por mais que o mundo queira nos desestabilizar e confundir, sempre teremos uma chance de restauração e, mesmo passando pelo sofrimento da cruz temos em nós as marcas da Ressurreição de Jesus. No Batismo nós recebemos um diamante que precisa sempre ser polido e esmerado para que não se suje nas artimanhas do inimigo. - Você já se apossou da herança que tem direito por justiça? – Imagine como terá sido o momento do seu Batismo e ouça a voz acolhedora do Pai. – Como você tem polido esse diamante que recebeu do Pai?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO