Amazon, com CD no Ceará, anuncia demissão de 18 mil no mundo

Atenção! A multinacional Amazon, uma das três maiores do mundo na venda pela internet, com uma Central de Distribuição no Ceará, anunciou que demitirá 18 mil pessoas neste ano nos vários países onde ela atua..

É mais uma notícia que revela a dificuldade que atravessam as empresas de tecnologia, que, no ano passado de 2022, demitiram mais de 150 mil pessoas no mundo todo.

Essa crise eclodiu depois do boom da tecnologia que se registrou durante a pandemia da Covid-19, segundo revela a agência Reuters.

Os executivos das próprias empresas de tecnologia reconhecem que contrataram excessivamente durante a crise da Covuid-19.

A Amazon tem uma grande Central de Distribuição na Região Metropolitana de Fortaleza, localizada na margem Sul do IV Anel Viário, na geografia do vizinho município de Itaitinga. Ela tem centenas de funcionários, mas até agora a empresa não fez demissões aqui.

