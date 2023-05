Indicação de Gabriel Galípolo para o BC anima a Bolsa de Valores

Ontem, segunda-feira, a Bolsa de Valores B3 registrou alta de 0,85%, fechando o pregão aos 106.042 pontos. O dólar, por sua vez, subiu 1,37%, encerrando o dia cotado a R$ 5,01.

A B3 tirou proveito das boas notícias procedentes do exterior, onde os mercados sorriam diante da melhora da situação dos bancos regionais norte-americanos e da redução da possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos.

Além disso, os mercados também melhoraram seu humor com a maior confiança dos investidores em relação à retomada da China, o que provocou a subida dos preços do petróleo e do minério de ferro.

O petróleo do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres e importado pela Petrobras e referência também para os mercados da Europa, subiu ontem 1,75%, negociado a US$ 76,62 por barril.

Tudo isso e mais os bons resultados dos balanços dos bancos Itaú e BTG Pactual ajudaram na valorização do Ibovespa, que é o principal índice da bolsa brasileira. As ações ordinárias da Petrobras subiram 1,64% e as preferencias, 2,13%.

Os papeis da Vale, por sua vez, registraram ganhos de 1,35%.

Outra notícia que causou repercussão positiva na Bolsa B3 foi a confirmação da indicação do economista Gabriel Galípolo, atual secretário Executivo do ministério da Fazenda, para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Ele foi indicado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que confirmou a notícia.

O mercado considera Galípolo um profissional competente, disposto ao diálogo e à conciliação, ressalvando, porém, que, como ele é ideologicamente um homem de esquerda e bem alinhado com o governo, sua indicação é reveladora de que o presidente Lula está mesmo disposto a emparedar a atual diretoria do Banco Central e, principalmente, seu presidente Roberto Campos Neto.

Lula tem criticado constantemente a autoridade monetária que mantém elevadas as taxas de juros da economia brasileira. A taxa Selic está há oito meses estacionada no patamar de 13,75% ao ano, a mais alta dos países de economia organizada.

Além de Galípolo, o ministro Haddad também indicou Ailton de Aquino Santos, que é funcionário de carreira do Banco Central, para a diretoria de Fiscalização da instituição. Até o fim deste ano, o presidente Lula ainda indicará mais dois diretores do Banco Central, que tem nove diretores.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, será nos dias 20 e 21 de junhoi. O governo espera que, até lá, os dois indicados tenham sido aprovados pelo Senado Federal, cuja Comissão de Assuntos Econômico os submeterá a uma sabatina.

A aprovação de ambos é considerada certa porque o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já se manifestou a favor das duas indicações, tendo elogiado a competência profissional de Galípolo.

Ontem, fou publicado o balanço financeiro da operadora Tim, que registrou um lucro líquido de R$ 437 milhões no primeiro trimestre deste ano. Sua receita líquida no período alcançou R$ 5,68 bilhões, ou seja, 10,2% superior às receitas do mesmo trimestre de 2022.

Uma boa notícia: o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 1,01% no recente mês de abril, após uma redução de 0,34% em março, segundo divulgou ontem a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que o elabora.

Essa queda, que na verdade é uma deflação, foi maior do que a esperada pelo mercado, que estimava um recuo de 0,99%.

Com esse resultado, o IGP-DI da FGV acumulou uma redução de 1,26% neste ano de 2023. Nos últimos 12 meses, essa redução é de 2,57%, e este é mais um dado que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, usará para pressionar o Banco Central pela redução da taxa de juros Selic.

Notícia que chega de Londres: o preço do barril de petróleo do tipo Brent, que ontem subiu, está em queda de 0,56% nesta terça-feira, cotado a US$ 76,58 para entrega em junho. É resultado da informação de hoje segundo a qual as importações da China tiveram queda no recente mês de abril, período no qual as exportações se elevaram.