Impacto Protensão celebrará 30 anos com novas tecnologias

Uma boa notícia! A empresa construtora e de tecnologia Impacto Protensão, com sede em Fortaleza, participará, de 35 a 27 de agosto, da feira Concrete Show 2026, onde celebrará 30 aos de atuação no mercado brasileiro da construção civil e, ao mesmo tempo, reforçará seu compromisso com a inovação. Durante o evento, que se realizará na São Paulo Expo, na capital paulista, a empresa apresentará uma nova tecnologia voltada à engenharia estrutural, além de promover uma programação técnica para engenheiros, calculistas e projetistas em seu estande.

A Impacto Protensão foi fundada e é dirigida pelo engenheiro cearense Joaquim Caracas, dono do maior número de patentes de tecnologia e inovação registradas na área da construção civil do Brasil.

A Impacto lançará em São Paulo mais uma inovação: o Redutor de Nervuras, acessório desenvolvido por Joaquim Caracas para otimizar o sistema construtivo, reduzindo a quantidade de concreto e aço na nervura, o que resulta em obras mais eficientes, econômicas e sustentáveis. A empresa também apresentará o Sistema PavPlus, tecnologia para lajes protendidas que vem consolidando sua presença no mercado nacional e estrangeiro.

Outra novidade da empresa na feira será a Ilha do Calculista, espaço criado para aproximar a empresa dos profissionais responsáveis pelos projetos estruturais. No local, engenheiros e calculistas levarão seus projetos para uma avaliação técnica sobre a aplicação do Sistema PavPlus, com atendimento especializado realizado pela equipe da Impacto em parceria com a Conceptus Projetos Estruturais e a CCP Protensão.

Para Joaquim Caracas, a Concrete Show representará uma oportunidade estratégica para compartilhar conhecimento e apresentar soluções que acompanham a evolução da construção civil.