Ibef-CE elege Alvoar Lácteos Empresa Padrão 2023

Anuncia o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE): a Alvoar Lácteos (antiga Betânia Lácteos) foi eleita a Empresa Padrão 2023, que será entregue no próximo dia 21 de novembro em cerimônia no Hotel Gran Marquise, quando também será conhecido o vencedor do "Prêmio Equilibrista", criado pela entidade para homenagear os executivos das corporações.

O CEO da Alvoar, Bruno Girão, foi incluído entre os três finalistas do “Prêmio Equilibrista 2023” – os outros dois são a presidente do Conselho de Administração do Grupo Pague Menos, Patriciana Rodrigues, e o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira.

Ao receber a notícia da eleição da Alvoar e de sua inclusão como finalista do "Prêmio Equilibrista", Girão ganhou do presidente e do vice-presidente do Ibef-CE, Ives Castelo Branco e Delano Macedo, uma obra de arte do admirado pintor, desenhista, cartunista, escultor, poeta, jornalista e pensador Mino..

O CEO da Alvoar declarou-se feliz pela eleição de sua empresa:

"Receber esse prêmio, que é um dos mais relevantes do Ceará, é motivo de responsabilidade e orgulho ao mesmo tempo. Sei que é uma premiação muito criteriosa que o Ibef-CE outorga a uma empresa. Portanto, essa responsabilidade me estimula ainda mais no desenvolvimento desse trabalho que nós fazemos na Alvoar Lácteos. Um trabalho de que tenho muito orgulho. Hoje, somos mais de 4.500 colaboradores, atendemos a mais de 50 mil pontos de vendas e nos relacionamos com mais de 6 mil fazendas produtoras de leite. Estamos muito felizes em termos a nossa sede em Fortaleza e poder continuar esse processo de geração de riqueza na região", disse Bruno Girão.



O presidente do Ibef-CE, Ives Castelo Branco, e seu vice-presidente Delano Macedo, disseram, que “a Alvoar Lácteos foi a empresa mais votada e, sem dúvida, fez-se justiça, pois se trata de uma das organizações que mais geram emprego e renda no Ceará, contribuindo diretamente para a economia cearense de forma sustentável e assertiva".

A Alvoar Lácteos nasceu em janeiro de 2022 da fusão da mineira Embaré Indústrias Alimentícias com a cearense Betânia Lácteos. A empresa uniu valores e trajetórias vitoriosas de dois grandes grupos do setor lácteo brasileiro para criar a quarta maior indústria de laticínios do Brasil.



Após o primeiro ano de atuação no mercado, a Alvoar Lácteos já alcançou um faturamento de R$ 4,8 bilhões, dispondo de 8 fábricas e de 17 centros de distribuição, além de laboratórios próprios e filiais, com capacidade para processar 4,8 milhões de litros de leite por dia, fornecidos por mais de 6.500 famílias de produtores e 12 cooperativas.