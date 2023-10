Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 31/10/23 (Lc 13, 18-21)

Conteúdo apoiado por:

Naquele tempo: Jesus dizia: 'A que é semelhante o Reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos.' Jesus disse ainda: 'Com que poderei ainda comparar o Reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado.'

Reflexão – O amor de Deus nos leva a amar!

Ao comparar o reino de Deus com a semente de mostarda, um pequeno grão, que quando semeado tem a capacidade de crescer, transformar-se, expandir-se numa grande árvore, Jesus nos revela que o amor que trazemos no nosso coração é como uma pequena semente que, na medida em que é adubada, torna-se grande. Isso significa que o amor amado gera mais amor para ser amado. Por isso é que a manifestação do reino de Deus em nós acontece na medida da nossa dependência ao Seu Amor. Quando deixamos que a semente do amor de Deus caia no jardim do nosso coração, paulatinamente vamos percebendo a mudança e transformação das nossas atitudes a partir da nossa maneira de pensar. O amor de Deus nos leva a amar! E na medida em que percebemos este amor e a ele nos entregamos, cresce em nós, também, o entendimento das coisas que o Senhor preparou para vivermos segundo a Sua vontade. Então, é o reino de Deus que, aos poucos, se instaura na nossa vida mudando a nossa mentalidade e nos fazendo ter Jesus como Rei e Senhor, transformando os nossos pensamentos, sentimentos e ações, conforme os desígnios de Deus. O Senhor vai nos dando conhecimento dos Seus planos e a Sua Palavra vai direcionando a nossa vida e nos tornando capazes de viver conformados ao Evangelho. O Amor de Deus, então, se vai tornando grandioso a ponto de extravasar e abrigar a todos os que dele são carentes. O mesmo acontece com o fermento que aumenta a massa até que tudo fique levedado sem que se perceba. Deus não faz economia do Seu amor, por isso Ele foi ao extremo enviando o Seu Filho para implantar entre nós o Seu reino de amor quando deu a vida em favor de todos nós. Deus é Amor! – Você sente a semente do amor de Deus no seu coração? – Como você tem adubado esse amor? – Você o tem usado para amar as pessoas da sua vida? – Você se sente amado (a) pelas pessoas com o amor que vem de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO