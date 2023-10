Em janeiro, Gol terá aumento de 54% em suas decolagens do Ceará

Conteúdo apoiado por:

Maior empresa doméstica do Brasil, a Gol Linhas Aéreas anuncia a ampliação de sua malha aérea para a próxima alta temporada de verão. Em janeiro de 2024, a companhia ofertará 20.833 mil operações, disponibilizando aproximadamente quatro milhões de assentos e criando 32 novos mercados.

Em comparação com outubro de 2023, a Gol terá um aumento de 11% em operações, com destaque para 10 rotas que terão maior acréscimo no número de voos: são sete domésticas, aumentando a conexão entre o Sudeste e o Nordeste brasileiros (Guarulhos-Recife, Guarulhos-Maceió, Congonhas-Ilhéus, Porto Seguro-Congonhas, Fortaleza-Guarulhos, Guarulhos-Salvador e Confins-Salvador) e três internacionais (Ezeiza-Florianópolis, Ezeiza-Galeão e Brasília-Miami).



No mês de janeiro, quando tradicionalmente a demanda é mais acentuada por viagens de lazer, serão, em média, 670 decolagens diárias, com aumento de 15% em assentos ofertados em relação a outubro.

Todas as novidades apresentadas pela Companhia fazem parte do programa do Ministério do Turismo, “Conheça o Brasil Voando”, que busca estimular viagens no Brasil, por meio do aumento da conectividade da malha aérea nacional e internacional.

A região Nordeste, destino tradicional de férias e lazer neste período do ano, terá um crescimento de 46% na oferta de voos com mais de 200 mil assentos extras, totalizando quase 825 mil assentos para a região em janeiro.

Em Alagoas, a Gol terá um aumento de 76% das operações, oferecendo uma nova rota entre São Paulo/Congonhas e Maceió. Serão incrementadas também as ofertas de voos entre a capital do Estado com Brasília, Belo Horizonte, Guarulhos e Salvador.

Na Bahia, a Gol terá um aumento de 43% de oferta, com destaque para novas rotas internacionais para a Argentina, como Porto Seguro e Salvador para Buenos Aires/Ezeiza. Haverá incremento também nas conexões para o Sul do Brasil, com voos de Salvador para Curitiba e Porto Alegre, bem como ao Sudeste, com mais voos da capital baiana de/para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. O interior do Estado também será contemplado com crescimento significativo em Vitória da Conquista, com mais opções de voos para Guarulhos.

No Ceará, a Gol terá um aumento de 54% das decolagens em relação a outubro. Novas rotas serão estabelecidas para Buenos Aires (aeroportos de Ezeiza e Aeropaque), bem como para Belo Horizonte e Manaus. A operação entre Guarulhos e Jericoacoara, que em outubro tem quatro voos semanais, terá ampliação da oferta para voos diários.



Na Paraíba, o aumento será de 52% com novas rotas de João Pessoa para Belo Horizonte e São Paulo/Congonhas (CGH).

Em Pernambuco o crescimento será de 46%, dobrando a oferta no mercado São Paulo/Guarulhos–Petrolina e aumentando o número de voos de Recife para São Paulo e Belo Horizonte.

O número de voos no Piauí será ampliado em 48%, com mais opções entre Guarulhos e Teresina.



No Rio Grande do Norte a companhia ampliará a oferta 53%, com uma nova rota criada entre Natal e São Paulo/Congonhas. Além disso, serão ampliadas as opções de voos partindo da capital potiguar para Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo/Guarulhos.



Em Sergipe o aumento será de 28% da oferta no estado, com novas rotas de Aracaju para São Paulo.