Maior exportadora do mundo elogia operação do Porto do Mucuripe

Sócio fundador e CEO da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora mundial de melão, com fazenda de produção na geografia do município cearense de Icapuí, de onde se estende para a de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Carlo Porro integra o grupo de grandes usuários do Porto do Mucuripe, que, na semana passada, foi alvo de críticas de empresários do setor de logística de transporte pelo atraso de até 36 horas que enfrentaram seus caminhões para a entrega e a coleta de contêineres.

As críticas, divulgadas por esta coluna na sexta-feira, 27, centraram no que os transportadores chamaram de falta de estrutura do porto e de carência de equipamentos da CGA Terminals, empresa francesa que tem a gestão do Terminal de Contêineres do Mucuripe.

A Companhia Docas do Ceará (CDC), na mesma sexta-feira, tornou pública uma nota, que foi aqui divulgada, confirmando que, por causa do grande crescimento das exportações de frutas do Ceará e do Rio Grande do Norte, cuja safra deste ano está batendo recordes, houve realmente, em dois dias da semana, uma movimentação duas vezes maior de veículos.

Ontem, Carlo Porro encaminhou mensagem ao presidente da CDC, Lúcio Ferreira Gomes, cuja íntegra é a seguinte:

“Primeiro, eu estou satisfeitíssimo com os serviços prestados pelo Porto de Fortaleza, a exemplo da CMA Terminals, braço da CMA-CGM, uma das líderes mundiais de operação de contêineres.

“Eu conheço a expertise da empresa, que já começou a investir pesado no Porto de Fortaleza, com aporte de mais de R$ 80 milhões, estimulando a produção da Agrícola Famosa.

“O que aconteceu, na semana passada, tratou-se de um evento totalmente atípico com a ausência de navios, no Porto do Pecém.

“Mesmo diante dessa adversidade, a CMA Terminals agiu dentro de sua máxima eficiência, de modo que, se não fosse assim, os navios, sequer, teriam embarcado, levando as frutas e, literalmente, salvando a lavoura.

“Quero aproveitar o espaço, ainda, para destacar a produção crescente de frutas e a circulação expressiva no Porto de Fortaleza, cuja estimativa de outubro, supera a marca de 14 mil TEUS” (contêineres de 20 pés)."