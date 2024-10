Hospital Unimed Sul celebra 2º ano voltado à saúde das famílias

No último sábado, 12, o Hospital Unimed Sul, localizado no bairro Luciano Cavalcante em Fortaleza, celebrou seu segundo aniversário, coincidentemente com o Dia das Crianças. Com uma área de 28 mil m² e 145 leitos, o equipamento da Unimed Fortaleza destaca-se como um dos maiores hospitais privados do Ceará, focando na saúde das famílias.

Desde a sua inauguração, o Hospital Unimed Sul dedicou-se ao atendimento pediátrico e obstétrico, disponibilizando profissionais especializados durante as 24 horas do dia. A emergência pediátrica tem capacidade para realizar até 15 mil atendimentos mensais, refletindo a demanda crescente por cuidados médicos.

No último ano, o hospital contabilizou mais de 100 mil atendimentos pediátricos em sua emergência e mais de 1.300 partos. Além disso, foram realizados cerca de 15 mil procedimentos cirúrgicos e 11 mil internações, juntamente com mais de 70 mil exames de imagem.

Em setembro, a Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede de saúde no Brasil a receber a acreditação internacional Ouro do programa Qmentum International (QGA), que avalia a qualidade do atendimento e a segurança do paciente em toda a rede. Já o Hospital Unimed Sul recebeu a certificação nível Platinum, uma das mais elevadas certificações do sistema de avaliação.

“Essa conquista reforça o compromisso do hospital com a excelência na gestão e no cuidado à saúde das crianças e mães, consolidando sua reputação como uma referência na assistência médica em Fortaleza”, afirma Dr. Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza.

A estrutura do Hospital Unimed Sul é composta por serviços de emergência pediátrica, obstétrica e internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e neonatal; oncologia pediátrica; centro cirúrgico com 7 salas para as mais diversas especialidades médicas, sendo 3 delas com janelas de vidro para que a família possa acompanhar o parto; um centro de parto natural com três salas com banheira; quarto VIP; centro de imagem e laboratório.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e cerca de 4 mil médicos cooperados.

A cooperativa tem uma ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, que tem nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos (330) e o maior do sistema Unimed no Brasil.

Conta, ainda, com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Oncologia Pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno. A rede própria conta, também, com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.