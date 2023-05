Honório Pinheiro fará palestra na Apas Show 2023

Sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro, o empresário cearense Honório Pinheiro será um dos palestrantes da Apas Show 2023 Expo & Congresso, maior feira supermercadista da América Latina, que se realizará no Expo Center, em São Paulo de 15 a 18 deste mês de maio.

O evento anual é promovido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas).

A palestra de Honório Pinheiro acontecerá o dia 16, às 11h10, no auditório Dimensão Humana e integrará a programação técnica do Congresso de Gestão da Apas. Ele falará sobre “Condições para gerar uma experiência diferenciada ao cliente”.

“Vamos apresentar a experiência e o trabalho que o Bom Vizinho vem desenvolvendo ao integrar pessoas, tecnologias e processos em benefício da experiência do cliente”, como explica Honório Pinheiro.

Há 32 anos, ele lidera a rede varejista com as bandeiras Supermercado Pinheiro e Pinheiro Ofertão. A rede tem hoje 20 lojas localizadas em 10 municípios cearenses e mais um Centro de Distribuição, salas de cinemas, parques infantis e um Shopping Center, empregando mais de dois mil colaboradores.



No plano de expansão da rede para este ano - orientado pela Fundação Dom Cabral, por meio da Barros Soluções - a rede já inaugurou duas novas lojas na Região Metropolitana de Fortaleza (Maranguape e Aquiraz), com previsão de novas lojas em Tianguá (no fim deste semestre), no bairro Cambeba, em Fortaleza, no segundo semestre, e na cidade de Cruz, até o fim do ano.

Consagrada como o maior evento de alimentos e bebidas das Américas, a Apas Show 2023 chega disposta a apresentar ao mercado tudo que há de mais novo no universo do varejo, reunindo grandes nomes do mercado nacional e internacional, contando com a participação de quase 1 mil expositores brasileiros e estrangeiros em uma área de exposição com cinco pavilhões e mais de 75 mil m² no Expo Center Norte, em São Paulo.

O Congresso de Gestão, promovido em parceria com o Centro de Excelência em Varejo da FGV-EAESP, terá como tema o conceito Supernova, criado por Lee Peterson, que traça um paralelo entre a explosão de uma estrela e a criação de novas galáxias e a hiper segmentação que vem acontecendo com o varejo desde o início do século 21, potencializada pelo fortalecimento do trabalho remoto e pela aceleração do desenvolvimento tecnológico que possibilitou o surgimento de inúmeros novos modelos de negócios.

Serão mais de 70 palestras em uma estrutura que conta com grande auditório e mais seis auditórios temáticos prontos para expandir o conhecimento de todos os congressistas nas mais diversas áreas: Dimensão Humana, E-commerce, Expansão Digital, Novos Formatos, Transformação Estratégica, Varejo Físico.

Sob o conceito Além de Alimentos, a Apas Show segue proporcionando networking e grandes negócios entre empresários e executivos do setor, reafirmando seu posicionamento como um evento que abrange todos os setores direta ou indiretamente relacionados ao setor supermercadista, como alimentos, bebidas, mercearia, FLV (frutas, legumes e verduras), higiene, limpeza, tecnologia, inovação, logística, finanças, infraestrutura e equipamentos.