Holandesa Fokker revisará antiga geração E-Jets da Embraer

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que escolheu a empresa holandesa Fokker Services para oferecer serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO), cobrindo uma série de unidades substituíveis em linha (LRUs, na sigla em inglês) para motores que fazem parte do Programa Pool.

O acordo apoiará a primeira geração de E-Jets da Embraer, que incluem os E170, E175, E190 e E195. O acordo de longo prazo abrange mais de 60 peças de unidades substituíveis em linha para motores.

“Estamos orgulhosos de fortalecer nosso relacionamento com a Fokker Services. Na Embraer, estamos sempre em busca de melhorias no Programa Pool a fim de beneficiar nossos clientes. Com sua expertise e excelência, a Fokker Services apresentou as propostas mais abrangentes e atraentes para apoiar a frota de E-Jets. Por isso temos certeza de que a empresa é a melhor escolha para aperfeiçoar ainda mais os nossos serviços”, afirmou Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte.

Esse acordo mostra o resultado inicial do compromisso da Embraer e da Fokker Services de explorarem oportunidades de cooperação, como destacado no Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) assinado em outubro de 2021, quando Embraer, Fokker Services e Fokker Techniek concordaram em buscar oportunidades para explorar uma ampla gama de atividades nos mercados de Defesa, Comercial e Serviços e Suporte. Outros projetos conjuntos estão sendo discutidos entre as empresas, fortalecendo uma parceria mais ampla.

“O acordo destaca nosso compromisso conjunto com o MoU assinado no ano passado. É um grande passo para o desenvolvimento de outras oportunidades, já que acreditamos que as demandas de alta qualidade da frota de E-Jets e a nossa expertise de LRU para motores são uma combinação ideal. À medida que nossa parceria com a Embraer cresce, continuaremos expandindo nosso portfólio de recursos de suporte para as plataformas de aeronaves da empresa”, comentou Menzo van der Beek, CEO da Fokker Services.

Os reparos nas unidades substituíveis em linha de motores serão realizados nas instalações próprias da Fokker Services. Para assegurar uma excelente confiabilidade desses componentes cruciais, a equipe utilizará equipamentos de última geração, como spray de arco elétrico de fio duplo e um dinamômetro de corrente parasita.

A Fokker Services agora oferecerá seu conhecimento especializado para apoiar as LRUs de motores CF34 com base no conhecimento e experiência adquiridos com os motores CFM56 e CFM LEAP. A Fokker Services conta com mais de 30 anos de experiência em gerenciamento de programas integrados e oferece contínuo aperfeiçoamento por meio da expansão de seu portfólio próprio de reparos.